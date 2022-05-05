Це пов’язують із чутками про можливу мобілізацію.

У Придністров’ї спостерігачі фіксують збільшення виїзду чоловіків на підконтрольні Молдові території.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону 4 травня повідомив посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко.

"На побутовому рівні всі спостерігачі зазначають, що збільшився виїзд чоловіків з Придністров’я на підконтрольні території. Це пов’язують із чутками про мобілізацію", – сказав він.

Шевченко також повідомив, що, водночас, лідер невизнаної адміністрації у Тирасполі наголошує, що не має наміру оголошувати таку мобілізацію.

При цьому Шевченко додав, що "оскільки ми живемо в час, коли все змінюється, то потрібно взяти такі спостереження до уваги та продовжувати слідкувати за подіями".

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також було підірвано вежу радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці вибухи назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії. Також українська розвідка повідомляла, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю та готують у цьому регіоні провокації на травневі свята.

За даними ГУР, окупанти намагаються створювати видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.