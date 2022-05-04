У міністерстві визнали, що РФ постійно нагнітає ситуацію у Придністровському регіоні.

У Міністерстві оборони України наразі не бачать величезної загрози для України з боку Придністровського регіону Молдови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сказав на брифінгу у Києві.

"За останню добу суттєвих змін в Придністров'ї ми не побачили. Загалом там складна безпекова ситуація. Місцева влада там заборонила будь-які заходи, у тому числі на території військових об'єктів або військових частин", - зауважив Мотузяник.

За його словами, російські підрозділи, які перебувають на території Придністров'я, перебувають у повній бойовій готовності, місцеві збройні формування також у посиленому режимі несуть службу.

"І, окрім того, там Російська Федерація постійно нагнітає ситуацію, аби залякати місцеве населення, що начебто є загроза Придністров'ю з боку України, але це абсолютна нісенітниця. Російська пропаганда там видумує якісь українські безпілотники, які начебто літають над складами зброї і боєприпасів. Це все абсолютно не відповідає дійсності", - заявив речник.

Він додав, що у Придністровському регіоні непроста ситуація.

"Станом на зараз не бачимо величезної загрози для України з боку Придністров'я, але, з усім тим, Генеральний штаб уважно моніторить ситуацію і стежить за тим, що там наразі відбувається", - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також було підірвано вежу радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці вибухи назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії. Також українська розвідка повідомляла, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю та готують у цьому регіоні провокації на травневі свята.

За даними ГУР, окупанти намагаються створювати видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.

За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу оперативної групи російських військ у цьому регіоні не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у с. Ковбасна. Водночас понад половина усіх боєприпасів на цих складах вже застаріли. Лише 7-8 тис. тонн боєприпасів можна використати.

Раніше у РФ заявили, що під час другого етапу "спецоперації" в Україні російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, та контроль над півднем України, який надасть "ЗС РФ ще один вихід у Придністров'я, де спостерігаються факти утисків російськомовного населення".

27 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливої агресії РФ з території Придністров'я.

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