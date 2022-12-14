Він передав вітання громадянам нашої країни українською мовою.

Борис Джонсон, колишній прем'єр Великобританії, не припиняє нас дивувати своєю любов'ю до всього українського та підтримкою України та її громадян. Цього разу він привітав українців з Різдвом (зарано, але все одно приємно).

Відеопривітання Джонсона у своєму Facebook опублікувала нардеп Леся Забуранна, яка наразі перебуває з робочим візитом у Лондоні. "Вітання усім киянам та незламним українцям напередодні свят від великого та неперевершеного друга України Бориса Джонсона", - написала вона.

У своєму відеозверненні Борис захопився мужністю українців й сказав: "З Різдвом everybody".

Відео дня

Реакція Джонсона на його ж фразу "Добрий день everybody!"

У мережі показали відео, як колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон з усмішкою відреагував на присвячений собі український хіт "Добрий день, everybody!".

Пісню під час чаювання включили на телефоні його помічники. Джонсон у відповідь почав підбивати ритм ногою, а коли почув свою фразу "...everybody" на записі – голосно розсміявся, не приховуючи свого подиву.

Нагадаємо, Джонсон - великий друг України. Під час його перебування на посаді прем'єра Британія надала Україні неоціненну допомогу для боротьби з РФ.

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