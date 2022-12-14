Борис Джонсон, колишній прем'єр Великобританії, не припиняє нас дивувати своєю любов'ю до всього українського та підтримкою України та її громадян. Цього разу він привітав українців з Різдвом (зарано, але все одно приємно).
Відеопривітання Джонсона у своєму Facebook опублікувала нардеп Леся Забуранна, яка наразі перебуває з робочим візитом у Лондоні. "Вітання усім киянам та незламним українцям напередодні свят від великого та неперевершеного друга України Бориса Джонсона", - написала вона.
У своєму відеозверненні Борис захопився мужністю українців й сказав: "З Різдвом everybody".
Реакція Джонсона на його ж фразу "Добрий день everybody!"
У мережі показали відео, як колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон з усмішкою відреагував на присвячений собі український хіт "Добрий день, everybody!".
Пісню під час чаювання включили на телефоні його помічники. Джонсон у відповідь почав підбивати ритм ногою, а коли почув свою фразу "...everybody" на записі – голосно розсміявся, не приховуючи свого подиву.
Нагадаємо, Джонсон - великий друг України. Під час його перебування на посаді прем'єра Британія надала Україні неоціненну допомогу для боротьби з РФ.