Реліз синглу відбувся ще влітку 2022 року.

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон з посмішкою відреагував на присвячений собі український хіт "Добрий день, everybody".

Пісню під час чаювання включили на телефоні його помічники. Джонсон у відповідь почав підбивати ритм ногою, а коли почув свою фразу "...everybody" на записі – голосно розсміявся, не приховуючи свого подиву.

Реліз синглу відбувся ще влітку 2022 року. Пісня, присвячена Джонсону, відразу ж стала хітом – зокрема тому, що британський прем'єр користувався і користується великою популярністю серед українців.

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"А прем'єр Джонсонюк Борис танки гриз, як барбарис", – співає Виконавець Мюслі UA. У тексті також згадується "Джавелін", депутат Арахамія, Анджеліна Джолі, яка відвідала Україну, Віталій Кім, Арестович.

Але для приспіву було взято реальнуа фразу Бориса Джонсона "Добрий день, everybody". Вона і стала "родзинкою" синглу.

Відставка Джонсона

У липні 2022 року Борис Джонсон оголосив про відставку з поста прем'єра. Після нього деякий час уряд очолювала екс-глава МЗС Елізабетт Трасс, але і вона не втрималася на посаді.

Незабаром прем'єром Британії обрали колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Джонсон, будучи прем'єром, забезпечив Україні широку військову підтримку, в тому числі ініціювавши масштабні навчання в країні українських захисників.

Наразі Джонсон, як заявив він сам, зосереджений на зміцненні підтримки України у світі.

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