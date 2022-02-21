Раніше про рішення визнати угруповання оголосив особисто Путін.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання угруповань"ДНР" і "ЛНР" ще більше підриває суверенітет України і зусилля з врегулювання конфлікту, є порушенням Мінських домовленостей.

Про це йдеться в заяві генсека НАТО, опублікованій на сайті Альянс.

Він нагадав, що повага територіальної цілісності України була підтверджена Радбезом ООН у 2015 році.

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"Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову і військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну. НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Союзники найрішучішим чином закликають Росію обрати шлях дипломатії й негайно припинити масштабне нарощування військової потужності в Україні і навколо неї, а також вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань і зобов'язань", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 21 лютого 2022 року близько 22:00 президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР"і " ЛНР". Про це він заявив в ході телезвернення. Також він попросив Федеральні Збори РФ підтримати це рішення і ратифікувати договори про дружбу і взаємодопомогу з обома "республіками".

Світова спільнота вже негативно відреагувала на таке рішення, а США пообіцяли нові санкції.