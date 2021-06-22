Столиця Туркменістану – Ашгабат – очолила рейтинг найдорожчих для проживання іноземних працівників міст світу.
Про це пише BBC з посиланням на результати дослідження консалтингової фірми Mercer.
На другому місці – Гонконг, далі Бейрут у Лівані й Токіо в Японії.
Міста оцінювали за понад 200 пунктами й найголовніше – зарплатою емігрантів. Більшість міст у рейтингу є бізнес-центрами, у яких економічне зростання призвело до підвищення цін на житло й інші життєві потреби.
Читайте такожВ Італії скасовують обов'язкове носіння масок на вулиціА проте це не стосується Ашгабата. Дорогим життям мешканці туркменської столиці завдячують не процвітанню, а економічними проблемами. Туркменістан, відомий своїм автократичним урядом й великими запасами газу, досі бореться з наслідками економічної кризи.
Країна залежить від експорту газу в Росію. Враховуючи це, кажуть аналітики, економічні потрясіння були викликані низькими цінами на газ.
Багато мешканців столиці заледве можуть дозволити собі навіть елементарні речі, такі як їжа. Люди зазвичай годинами стоять у чергах за хлібом чи мукою. Водночас інша частина міста активно забудовується блискучими коштовними висотками.
У переліку від Mercer також три швейцарські міста (зокрема Цюрих, що цього року опустився на 5-ту сходинку), а китайський Шанхай у порівнянні з попередніми роками піднявся на 6 позицію, Сінгапур – на 7-ій, столиця КНР Пекін – на дев’ятому місці.
Бішкек у Киргизстані виявився найдешевшим містом для іноземних робітників за результатами дослідження.
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