На другому місці – Гонконг, далі Бейрут у Лівані й Токіо в Японії.

Столиця Туркменістану – Ашгабат – очолила рейтинг найдорожчих для проживання іноземних працівників міст світу.

Про це пише BBC з посиланням на результати дослідження консалтингової фірми Mercer.

На другому місці – Гонконг, далі Бейрут у Лівані й Токіо в Японії.

Міста оцінювали за понад 200 пунктами й найголовніше – зарплатою емігрантів. Більшість міст у рейтингу є бізнес-центрами, у яких економічне зростання призвело до підвищення цін на житло й інші життєві потреби.

Читайте такожВ Італії скасовують обов'язкове носіння масок на вулиціА проте це не стосується Ашгабата. Дорогим життям мешканці туркменської столиці завдячують не процвітанню, а економічними проблемами. Туркменістан, відомий своїм автократичним урядом й великими запасами газу, досі бореться з наслідками економічної кризи.

Країна залежить від експорту газу в Росію. Враховуючи це, кажуть аналітики, економічні потрясіння були викликані низькими цінами на газ.

Багато мешканців столиці заледве можуть дозволити собі навіть елементарні речі, такі як їжа. Люди зазвичай годинами стоять у чергах за хлібом чи мукою. Водночас інша частина міста активно забудовується блискучими коштовними висотками.

У переліку від Mercer також три швейцарські міста (зокрема Цюрих, що цього року опустився на 5-ту сходинку), а китайський Шанхай у порівнянні з попередніми роками піднявся на 6 позицію, Сінгапур – на 7-ій, столиця КНР Пекін – на дев’ятому місці.

Бішкек у Киргизстані виявився найдешевшим містом для іноземних робітників за результатами дослідження.

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Автор: Яна Ставська