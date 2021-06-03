Обвал рубля зробив заробітки в Росії не такими вже й вигідними.

Заробітчанин з узбецького міста Коканд на ім'я Дільшодбек працював у Росії більше 10 років. Але цього року він збирається в Казахстан.

"Платня в Казахстані значно менша, але я підрахував, що в кінцевому підсумку різниця буде не великою. Мій брат, який їздив в Росію у травні, витратив 600 доларів на авіаквитки і ще 300 доларів заплатив за дозвіл на роботу. У Казахстані все це можна отримати за частину цих грошей", - сказав чоловік журналістам Radio Free Europe/Radio Liberty.

Безпрецедентно високі ціни на літак на тлі пандемії коронавірусу і дорогі дозволи на працевлаштування в Росії змусили багатьох мігрантів з Центральної Азії шукати роботу в Казахстані, яка лишається найбагатшою країною в регіоні. Казахстан не менш охоче приймає працівників з-за кордону. Більшість з них готові виконувати фізичну роботу, від якої місцеві відмовляються. Деякі казахські регіони навіть покривають витрати на дорогу, щоб привабити жителів сусідніх країн.

Читайте такожРосія погрожує депортувати 150 тисяч українців-нелегалівВ травні влада Атирауської області привезла 600 людей з Узбекистану, щоб вони працювали на місцевих фермах. На місяць раніше чиновники регіону організували спеціальний чартерний рейс, щоб найняти 70 узбецьких заробітчан для прибирання міських вулиць. Атирауський області, як і багатьом іншим регіонам Казахстану, бракувало робочих рук в 2020 році. Оскільки пандемія коронавірусу змусила закрити кордони.

Голова ферми в Атирау Актурлан Ерманов був серед тих роботодавців, які погодилися заплатити за переїзд робітників з Узбекистану. За квитки й тест на коронавірус для кожного мігранта довелося заплатити 500 доларів. Але Ерманову з 1500 гектарами орної землі гостро були потрібні робітники. У багатому на ресурси Казахстані люди все більше не хочуть виконувати некваліфіковану ручну роботу. Тож мігранти заповнюють вакансії на фермах, будівництвах і на ринках.

"Мігранти більш надійні, ніж наші місцеві працівники. Місцеві часто несподівано кидають роботу. Наприклад, сьогодні вони працюють, а завтра вже не приходять", - сказав Ерманов.

За прибирання вулиць міста Атирау людям платять 330 доларів на місяць. Також вони отримують додаткові пільги як муніципальні працівники. На фермах людям платять 235 доларів на місяць. Для мігрантів з Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану й Туркменістану це приваблива зарплата. Адже вдома за таку ж роботу платять менше. Безробіття в цих країнах - головна проблема з 1990-х років.

Тренд на роботу в Казахстані

Росія була головним напрямком для мільйонів трудових мігрантів з Центральної Азії після розпаду СРСР три десятиліття тому. Значно менше людей їздили на заробітки в Казахстан у перші роки після розпаду радянської імперії. Але популярність цього напрямку постійно зростала з 2014 року, коли Росія зіштовхнулася з економічним падінням й різким обвалом валюти. Значно дешевший рубль означає для мігрантів, що вони повезуть додому значно менші суми після обміну на валюти своїх країн.

Читайте такожThe Economist: Східна Європа повертає втрачені "мізки"Офіційна статистика говорить, що кількість узбеків, які працюють в Казахстані, збільшилася в 10 разів за останні 5 років. До пандемії в країні працювало близько мільйона людей з інших країн Центральної Азії. Їхня точна кількість зараз не відома, тому що багато людей працюють нелегально, уникаючи сплати податків й користуючись правом приїжджати в Казахстан без візи.

Найбільша частина трудових мігрантів в Казахстані припадає на громадян Узбекистану. До пандемії їх було приблизно 360 тисяч. Попри закриття кордонів через пандемію коронавірусу, у січні в країні працювало 209,3 тисяч узбеків, про що свідчать дані Міністерства економіки й скорочення бідності Узбекистану. Друга найбільша група трудових мігрантів - це киргизи. В січні Державна міграційна служба Киргизстану підрахувала, що на території Казахстану працювало 35 тисяч її громадян. Обидві країни входять в створений Росією Євразійський союз. Тож киргизи можуть законно жити й працювати в Казахстані. Також до пандемії на казахській території було 14 тисяч трудових мігрантів з Таджикистану.

Мігранти з країн Центральної Азії пояснюють, що Казахстан значно ближче. Мови і культури народів більш схожі. А виконати умови для отримання дозволу на роботу значно легше, ніж в Росії. Російські чиновники вимагають від мігрантів здати тест на знання російської мови й історії, чого ніхто не вимагає в Казахстані.

Ніякого страху

На відміну від Росії, злочини через ненависть і ксенофобію проти мігрантів - рідкість у Казахстані.

"Я заробляв близько 700 доларів на місяць, працюючи на приватній дачі в Росії до 2019 року. В Казахстані я отримають приблизно половину цієї суми. Але принаймні мені не потрібно постійно озиратися, боячись, що на мене нападуть чи образять", - сказав Дільшодбек.

Читайте такожBloomberg: Молодь Сербії й України емігрує через непевність щодо членства в ЄСПравозахисні групи задокументували численні випадки нападів включно зі смертельними проти мігрантів в Росії. Російські чиновники визнають, що громадське ставлення до трудових мігрантів в останні роки тільки погіршилося.

"В опитуванні за 2020 рік чверть респондентів висловили негативне ставлення до мігрантів. Опитування вказує, що таке ставлення лише погіршується. Кількість людей, які не схвалюють мігрантів, зросла на 7,5% за минулий рік. Це серйозно впливає на стан міжетнічних відносин в країні", - сказав заступник голови адміністрації президента РФ Магомедсалам Магомедов.

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Переклад: Лесь Димань