Однак розповідати про свої розмови Путін не збирається.

У Кремлі заявили, що Путін регулярно отримує інформацію про війну проти України "з землі".

"Президент традиційно завжди вважає за краще мати різні джерела отримання інформації, особливо коли мова йде про СВО ("спеціальною військовою операцією" російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну), і поряд з офіційними доповідями, звичайно, він регулярно здійснює такі дзвінки і отримує інформацію безпосередньо з землі. Він робив це завжди і продовжує це робити, зв'язок налагоджений, все це по команді президента досить оперативно робиться", - сказавпрес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У відповідь на уточнююче запитання, чи не планується публікувати стенограми таких бесід, Пєсков заявив: "Президент розкриває ту інформацію про такі бесіди, яку вважає за необхідне. Звичайно, навряд чи можна говорити про те, що можна публікувати якісь скорочені стенограми".

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Путін і війна проти України

Володимиру Путіну перестали повідомляти погані новини про ситуацію на фронті і в цілому в країні, оскільки він реагує на них "вкрай роздратовано". Про це інформоване джерело розповіло виданню ВЧК-ОГПУ. Тепер диктатору розповідають, що у Росії суцільно перемоги і немає поразок.

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