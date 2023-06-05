Тепер диктатору розповідають, що у Росії самі лише перемоги і немає поразок.

Володимиру Путіну перестали повідомляти погані новини про ситуацію на фронті і в цілому в країні, оскільки він реагує на них "вкрай роздратовано". Про це інформоване джерело розповіло виданню ВЧК-ОГПУ.

"На доповіді з реальною ситуацією Путін реагував приблизно так: в роздратованій формі заявляв доповідачеві, що той в даний момент знаходиться під впливом "західної пропаганди", згущує слідом за нею "хмари", тоді, як сам Путін володіє більш достовірною інформацією з інших джерел, що не збігається з відомостями доповідача", – розповіло джерело.

Людина, яка повідомила російському диктатору погані новини, зазвичай надовго випадає зі списку людей, допущених до спілкування з Путіним. На противагу цьому постійний доступ до російського президента мають ті, хто повідомляє йому тільки про успіхи, применшуючи поразки і провали до рівня дрібних неприємностей, які ні на що не впливають.

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"На даний момент Путіну просто перестали приносити "погані вісті", оскільки президент їх не хоче чути", – говорить джерело.

Ситуація в Кремлі - що відомо

Російський опозиційний публіцист Михайло Шейтельман стверджує, що недавня атака безпілотників в Москві сильно налякала кремлівські еліти і особисто Путіна. Ситуація настільки нервова, що публічно коментувати подію відправили "двійника", стверджує Шейтельман.

Колишній посол України в США Валерій Чалий також звернув увагу, що Путін останнім часом явно побоюється залишати межі Росії. Причому справа не в загрозі арешту за ордером МКС, а в панічному страху за своє життя в цілому, вважає дипломат.

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