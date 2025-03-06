По Маску вдарила як його власна політична активність, так і тарифна політика Трампа.

За останні два місяці американський мільярдер Ілон Маск втратив майже чверть свого капіталу, що в значній мірі стало наслідком перших тижнів правління Дональда Трампа в США. Про це повідомляє Forbes.

На сьогодні оціночна вартість активів Маска загалом зменшилася на 110,8 мільярда доларів порівняно з рекордом у 464 мільярди доларів, який був встановлений 17 грудня, коли акції Tesla торгувалися на рівні 480 доларів за акцію. Однак в наступні тижні акції компанії значно подешевшали і станом на вівторок цього тижня торгувалися нижче 280 доларів.

Як зазначає Forbes, падіння акцій Tesla відбулося на тлі загального падіння індексів американського фондового ринку через запровадження Трампом високих мит на товари з Канади, Китаю та Мексики. Очікується запровадження дзеркальних мит на американські товари в цих країнах.

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"Tesla особливо чутлива до тарифів, оскільки Китай є другим за величиною ринком для її електромобілів, і компанія, як і інші американські автовиробники, покладається на імпорт [комплектуючих] з Канади для виробництва своїх автомобілів", – пише Forbes.

Втім, Маск все ще в чистому плюсі від перемоги Трампа на виборах. Навіть з урахуванням останніх втрат, він зараз на 83 мільярди доларів "багатший", ніж до того, як визначився переможець на виборах президента США. Зростання оціночної вартості його компаній Tesla, SpaceX і xAI відбулося через те, що аналітики ринку очікують пом’якшення регуляторних правил для сфер бізнесу, в яких працюють компанії Маска.

В Європі бойкотують машини Tesla

Як писав УНІАН, після того, як Ілон Маск своїми грошима та інформаційною підтримкою допоміг Дональду Трампа перемогти на виборах в США, американський мільярдер почав активно втручатися ще й у європейську політику. Зокрема він активно критикував чинні уряди і нахвалював правих популістів.

Така поведінка американського мільярдера розлютила багатих європейців. Це співпало з низкою суто ринкових подій, які наклалися на невдовлення самим Маском. Наслідком стало різке падіння продажів машин Tesla в Європі.

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