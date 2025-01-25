За словами мільярдера, теперішній уряд Німеччини не зацікавлений у здоров'ї та добробуті свого народу.

Американський мільярдер Ілон Маск приєднався по відеозв'язку до з'їзду ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), передає Die Welt.

За словами Маска, партія AfD є головною надією Німеччини.

"Дуже важливо, щоб люди в Німеччині пишалися тим, що вони німці", - вважає мільярдер.

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Він зазначив, що "німецька культура" налічує "тисячі років", адже навіть римський полководець Юлій Цезар був "вражений" бойовим духом германських племен.

Однак, за словами Маска, замість цього "уряд агресивно пригнічує свободу слова".

"Нинішній німецький уряд, очевидно, не зацікавлений у здоров'ї та добробуті німецького народу. Тому AfD повинна боротися, боротися, боротися, особливо за більше самовизначення для Німеччини і країн Європи і менше для Брюсселя", - підкреслив розробник.

Втручання Ілона Маска у вибори Німеччини - що відомо

Раніше Олаф Шольц заявив, що Ілон Маск загрожує європейській демократії через свою підтримку ультраправих у Німеччині. За його словами, такі випадки потрібно критикувати.

Водночас видання Business Insider припустило, для чого Ілону Маску втручатися у європейську політику. Зокрема експерт видання вважає, що мотивація Маска коментувати німецьку партійну політику може бути пов'язана з його досвідом у німецькому бізнесі.

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