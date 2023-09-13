За сприятливих умов корабель ВМС Данії добереться до лайнера не раніше п'ятниці.

Круїзний лайнер, на борту якого перебуває 206 осіб, сів на мілину в Гренландії - і рятувальники прибудуть не раніше п'ятниці. Про це повідомляє Sky News.

За даними видання, Ocean Explorer сів на мілину в понеділок в Альпе-фьорді в Національному парку.

"Круїзний лайнер, який потрапив у біду в Національному парку, очевидно, викликає занепокоєння. Найближча допомога далеко, наші підрозділи далеко, і погода може бути дуже несприятливою", - заявив у своїй заяві глава оперативного відділу Брайан Дженсен.

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Він заявив, що найближчий корабель ВМС Данії знаходиться на відстані близько 1200 морських миль (близько 2000 км). Він прямує до місця події, проте досягне лайнера, що сів на мілину, не раніше п'ятниці.

"Однак у цій конкретній ситуації ми не бачимо жодної безпосередньої небезпеки для життя людей чи навколишнього середовища, що є обнадійливим", - додав він.

Влада також зв'язалася з іншим круїзним судном у цьому районі. Його попросили залишатися поруч, щоб надати допомогу у разі зміни ситуації.

Представник австралійського круїзного оператора Aurora Expeditions заявив, що всі на борту живі і здорові.

Лайнер Ocean Explorer - що про нього відомо

Ocean Explorer був побудований у 2021 році і може вмістити до 134 пасажирів.

Він пропонує поїздки в "одні з найбільш диких і віддалених місць на планеті", йдеться на сайті Aurora Expeditions.

Гренландія - найбільший острів на Землі. Напівнезалежна територія, що входить до складу Датського королівства.

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