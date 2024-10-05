Лідер Чечні продовжує колекціонувати різні нагороди.

Лідера Чечні Рамзана Кадирова нагородили знаком "Почесний будівельник Росії". Отримав він його за "працьовитість і вірність професії", пише Astra.

Зазначається, що знак лідеру Чечні вручили в рамках відкриття житлового комплексу в Грозному. Нагороджував Кадирова міністр будівництва і ЖКГ РФ Ірек Файзуллін.

"За професіоналізм, працьовитість і вірність професії нагороджується знаком "Почесний будівельник Росії" Кадиров Рамзан Ахматович, глава Чеченської Республіки", – заявив ведучий під час вручення нагороди Кадирову.

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Нагороди та посади родини Кадирова

Син Кадирова потрапив до Книги рекордів Росії. 16-річного Адама Кадирова визнали "наймолодшим начальником служби безпеки глави суб'єкта Росії". Раніше йому також присвоїли звання Героя Чечні.

У квітні 2024 року повідомлялося, що 16-річний син Кадирова став "куратором" Російського університету спецназу імені кремлівського диктатора Володимира Путіна, розташованого в місті Гудермес (Чечня). У чому полягатимуть його "обов'язки", не уточнювалося.

А 2021 року 22-річна дочка Кадирова Айшат отримала посаду міністра культури республіки. Два роки потому у ЗМІ писали, що її призначать віцепрем'єр-міністром Чечні.

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