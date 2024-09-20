Глава Чечні оприлюднив відео з авто і згадав, що це - "найкраща реклама".

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відправив на фронт ще два автомобілі Cybertruck, яких нібито "не торкнулося віддалене відключення" засновника Tesla Ілона Маска. Відповідну заяву Кадиров зробив у своєму Телеграм-каналі.

"Ще два Кібертраки відправлені в зону СВО. Західна техніка прекрасно справляється з покладеними завданнями проти своїх же західних укронатівців. Мобільність, зручність, маневреність - такі якості електромобіля тут дуже затребувані. Віддалене відключення їх не торкнулося. Машини працюють штатно і без збоїв", - стверджує лідер Чечні.

Він оприлюднив відео, на якому демонструється пересування Cybertruck зі встановленими на них кулеметами. В автомобілях - невідомі у військовій формі, які стріляють із кулеметів. При цьому незрозуміло, в якій місцевості пересуваються машини і яка кінцева мета відео, тому що Кадиров натякає на рекламу.

"Кращої реклами для Кібертрака не придумаєш. Вже ми-то знаємо, яким має бути їхнє застосування", - написав Кадиров.

Скандал із Кадировим і Cybertruck

Нагадаємо, вчора Кадиров заявив, що мільярдер і засновник Tesla Ілон Маск деактивував автомобіль Cybertruck, який нібито подарував йому. За словами Кадирова, на згаданий автомобіль встановили кулемет і відправили на війну проти України. За його даними, машина добре справлялася з бойовими завданнями, демонструвала маневреність і хороший захист екіпажу, але нещодавно "Маск віддалено відключив кібертрак". Правитель Чечні раніше хвалився пікапом Tesla Cybertruck зі встановленим на ньому кулеметом і дякував за подарунок Ілону Маску. Однак американський мільярдер заперечував, що дарував Кадирову Cybertruck.

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