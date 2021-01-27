Відтепер переривання вагітності дозволяється лише після зґвалтування або у разі загрози життю матері.

Рішення Конституційного суду Польщі про посилення заборони абортів опубліковано і набуде чинності.

Читайте такожУряд Естонії вперше очолила жінкаПро це сьогодні повідомила прес-служба польського уряду, передає DW.

Різні рухи за права жінок вже анонсували проведення акцій протесту у Варшаві під будівлею Конституційного суду, а також в інших польських містах.

Заборона абортів у Польщі

У жовтні Конституційний суд Польщі заборонив проведення абортів у країні через проблеми розвитку плода. Жінкам дозволено переривати вагітність тільки на підставах зґвалтування, інцесту або ризику здоров'я для матері.

Рішення суддів викликало обурення з боку громадськості. І вже ввечері на вулиці Варшави вийшли сотні жінок, вимагаючи від влади скасувати заборону. До позиції суспільства приєдналися та опозиційні політики.

Під час протестів проти рішення Конституційного суду на вулиці польських міст виходили сотні тисяч противників заборони абортів. Частина демонстрантів була агресивно налаштована проти католицької церкви, яка традиційно виступає проти абортів.

Були зафіксовані випадки, коли протестувальники зривали проведення церковних служб, заходили в храми з плакатами, закликаючи до захисту прав жінок і повернення їм можливості самим вирішувати, переривати вагітність чи ні.

Рішення суду мало набути чинності ще 2 листопада минулого року, однак 3 листопада стало відомо, що польський уряд вирішив відкласти виконання цього рішення через хвилю масових протестів, що прокотилися країною.

Дочка і радниця президента Польщі з соціальних питань Кінга Дуда засудила рішення Конституційного Суду про заборону абортів.

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Автор: Тамара Отовська