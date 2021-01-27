Рішення суду мало набути чинності ще 2 листопада минулого року / фото УНІАН

Рішення Конституційного суду Польщі про посилення заборони абортів опубліковано і набуде чинності.

Читайте такожУряд Естонії вперше очолила жінкаПро це сьогодні повідомила прес-служба польського уряду, передає DW.

Різні рухи за права жінок вже анонсували проведення акцій протесту у Варшаві під будівлею Конституційного суду, а також в інших польських містах.

Заборона абортів у Польщі

  • У жовтні Конституційний суд Польщі заборонив проведення абортів у країні через проблеми розвитку плода. Жінкам дозволено переривати вагітність тільки на підставах зґвалтування, інцесту або ризику здоров'я для матері.
  • Рішення суддів викликало обурення з боку громадськості. І вже ввечері на вулиці Варшави вийшли сотні жінок, вимагаючи від влади скасувати заборону. До позиції суспільства приєдналися та опозиційні політики.

  • Під час протестів проти рішення Конституційного суду на вулиці польських міст виходили сотні тисяч противників заборони абортів. Частина демонстрантів була агресивно налаштована проти католицької церкви, яка традиційно виступає проти абортів.

  • Були зафіксовані випадки, коли протестувальники зривали проведення церковних служб, заходили в храми з плакатами, закликаючи до захисту прав жінок і повернення їм можливості самим вирішувати, переривати вагітність чи ні.

  • Рішення суду мало набути чинності ще 2 листопада минулого року, однак 3 листопада стало відомо, що польський уряд вирішив відкласти виконання цього рішення через хвилю масових протестів, що прокотилися країною.
  • Дочка і радниця президента Польщі з соціальних питань Кінга Дуда засудила рішення Конституційного Суду про заборону абортів.

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Автор: Тамара Отовська