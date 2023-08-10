Меркель стала "найдорожчим" колишнім канцлером в історії Німеччини.

За півтора роки, що минули від часу відставки Ангели Меркель з посади канцлера Німеччини, федеральний уряд витратив майже 55 тисяч євро на косметику та зачіску для "пенсіонерки". Про це йдеться в офіційній відповіді уряду на журналістский запит видання Tagesspiegel.

За даними журналістів, після виходу на почесну пенсію Меркель продовжує користуватися послугами особистої перукарки, візажистки та модельєрки. На оплату її праці уряд Німеччини витратив 37 780 євро у минулому році і 17 200 євро у поточному.

"Це означає, що за гарний зовнішній вигляд колишнього глави уряду потрібно платити близько 3000 євро на місяць. Якщо стиліст супроводжує Меркель на зустрічі, також є витрати на проїзд і готель", – зазначає видання.

Відео дня

Також журналісти відзначають, что розмір витрат натякає, що Меркель користується послугами візажистки майже постійно, оскільки в іншому випадку було б дешевше час від часу відвідувати звичайний салон краси.

Примітно, що наразі зачіски Меркель обходяться німецькому уряду лише зовсім трохи дешевше, ніж зовнішній вигляд чинного канцлера Олафа Шольца, якому доводиться виступати публічно майже щодня. На його "зачіску" та макіяж цього року витратили 21 808 євро, а торік – 39 910 євро. Тобто загалом лише на 7 тисяч євро більше, ніж за той же час на зачіску і макіяж Меркель.

Та й це ще не все. Як зазначає видання, для свого "політичного загробного життя" Меркель має офіс із дев’ятьма постійними співробітниками та службовим автомобілем. Це все обходиться німецькому бюджету у кілька сотень тисяч євро на рік.

"Досі жоден колишній канцлер не був настільки дорогим федеральному уряду, як Ангела Меркель", – пише Tagesspiegel.

Меркель і Україна

Як раніше писав УНІАН, німецьке суспільство поступово переглядає своє ставлення до 16-річного правління першої жінки-канцлера. Роками панувала думка, буцімто це був золотий час Німеччини, але тепер у німців додається розуміння, що саме політика Меркель призвела до найбільшої за понад 70 років війни в Європі.

Зокрема німецькі експерти та політики вже відверто звинувачують Меркель в тому, що вона свідомо поставила німецьку економіку в повну залежність від російських енергоносіїв, давши Кремлю розуміння, що це інструмент для шантажу.

Також тепер Меркель пригадали, що за її правління рік за роком урізалися оборонні бюджети, що вона проігнорувала анексію Криму і лише наростила співпрацю з РФ після 2014 року, що вона була головним противником вступу України в НАТО в 2008 році.

Вас також можуть зацікавити новини: