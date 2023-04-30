Екс-канцлер впевнена, що її не потрібно критикувати за війну, що стала підсумком її правління.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що, незважаючи на війну на Україні, її політика щодо Росії була правильною. Про це політик розповіла в інтерв'ю німецькому виданню ZEIT.

Так, Меркель назвала правильними свої зусилля в рамках Мінського процесу з врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Я схвалюю ті дипломатичні спроби [врегулювання]. На мій превеликий жаль, було досить багато тих, хто не був так зацікавлений", – заявила вона.

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Меркель запевняє, що зараз вона теж "дуже сильно переймається" через Україну.

"Я намагалася запобігти цій ситуації з тим, що було в моєму розпорядженні. Той факт, що це не спрацювало, не є доказом того, що ця спроба була неправильною", – заявила екс-канцлер.

Коментуючи реалії внутрішнього порядку денного в Німеччині, Меркель поскаржилася, що питання захисту клімату "йдуть на другий план" через війну в Україні.

Роль Меркель у врегулюванні на Донбасі

Німеччина була одним з основних учасників так званого Мінського процесу, в рамках якого передбачалося врегулювати російсько-український конфлікт дипломатичними методами. Також Меркель довго була членом "нормандського формату" - переговорної групи, що складалася з лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, яка задавала напрямок"Мінського процесу".

У той же час Меркель була головним прихильником розширення економічного співробітництва з Росією після 2014 року, в тому числі будівництва "Північного потоку 2". Пізніше німецька преса називала це рішення головною ганьбою Німеччини останніх років.

Також саме Меркель вважається основним противником надання Україні конкретного плану дій для вступу в НАТО на саміті 2008 року. Багато експертів і політики вважають, що саме через це Росія в результаті зважилася на агресію проти України.

Нарешті, відомо, що Меркель особисто блокувала будь-які поставки зброї Україні, навіть з третіх країн аж до останніх днів на посаді канцлера, коли Росія вже почала стягувати війська до українських кордонів.

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