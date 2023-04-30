Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що, незважаючи на війну на Україні, її політика щодо Росії була правильною. Про це політик розповіла в інтерв'ю німецькому виданню ZEIT.
Так, Меркель назвала правильними свої зусилля в рамках Мінського процесу з врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Я схвалюю ті дипломатичні спроби [врегулювання]. На мій превеликий жаль, було досить багато тих, хто не був так зацікавлений", – заявила вона.
Меркель запевняє, що зараз вона теж "дуже сильно переймається" через Україну.
"Я намагалася запобігти цій ситуації з тим, що було в моєму розпорядженні. Той факт, що це не спрацювало, не є доказом того, що ця спроба була неправильною", – заявила екс-канцлер.
Коментуючи реалії внутрішнього порядку денного в Німеччині, Меркель поскаржилася, що питання захисту клімату "йдуть на другий план" через війну в Україні.
Роль Меркель у врегулюванні на Донбасі
Німеччина була одним з основних учасників так званого Мінського процесу, в рамках якого передбачалося врегулювати російсько-український конфлікт дипломатичними методами. Також Меркель довго була членом "нормандського формату" - переговорної групи, що складалася з лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, яка задавала напрямок"Мінського процесу".
У той же час Меркель була головним прихильником розширення економічного співробітництва з Росією після 2014 року, в тому числі будівництва "Північного потоку 2". Пізніше німецька преса називала це рішення головною ганьбою Німеччини останніх років.
Також саме Меркель вважається основним противником надання Україні конкретного плану дій для вступу в НАТО на саміті 2008 року. Багато експертів і політики вважають, що саме через це Росія в результаті зважилася на агресію проти України.
Нарешті, відомо, що Меркель особисто блокувала будь-які поставки зброї Україні, навіть з третіх країн аж до останніх днів на посаді канцлера, коли Росія вже почала стягувати війська до українських кордонів.