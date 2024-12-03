Йдеться про співмірні російські танки Т-90 "Володимир".

У Сирії повстанці, які виступають проти диктаторського режиму Башара Асада, якого підтримує Кремль, під час бойових дій захопили три російські танки Т-90 "Владимир". Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Сирійські повстанці вступають з українською армією у змагання із захоплення радянських/російських зразків техніки. Одна з найцікавіших категорій - трофейні танки Т-90А", - написав Коваленко в Telegram-каналі.

За його даними, у Сирійської арабської армії на озброєнні був танковий батальйон Т-90А, проте щонайменше одна рота вже втратила боєздатність через втрати і технічні проблеми.

Оглядач оприлюднив фото, на якому - військова техніка, зокрема танки. Вони стоять на дорозі. Як зазначає експерт, це - трофейна техніка.

"По трасі до міста Ханассера повстанці затрофеїли ще два Т-90А. На сьогодні, за період наступу повстанців, затрофеєно ними вже 3 танки саме Т-90А", - стверджує аналітик.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Т-90 "Володимир" - російський основний бойовий танк сімейства Т-72, прийнятий на озброєння 1992 року як Т-90. Являє собою модернізацію танка Т-72Б з метою доведення його до рівня бойових можливостей танка Т-80У.

У 1999 році танку було присвоєно словесну назву "Володимир" - на честь головного конструктора "машини" Володимира Поткіна.

У період з 2001 по 2010 роки Т-90 став найбільш продаваним на світовому ринку новим основним танком. Оснащений 125-мм гладкоствольною гарматою 2А46, системою управління вогнем 1А45Т, модернізованим двигуном і тепловізійним прицілом навідника.

Стандартні заходи захисту включають поєднання сталевої і композитної броні, димові гранатомети, динамічний захист "Контакт-5" і систему постановки перешкод для протитанкових керованих ракет (ПТКР) "Штора".

Т-90А, модернізована версія Т-90, що надійшла у виробництво з 2004 року, має низку важливих удосконалень. Зокрема, нічний приціл, колишня лита вежа замінена на посилену зварену з габаритом бронювання в 950 мм, тощо.

Ситуація в Сирії зараз - останні новини

Як повідомляв УНІАН, наступ повстанських сил у Сирії розпочався 27 листопада, за три дні стало відомо, що повстанці увійшли в Алеппо. Того ж дня російська авіація разом із сирійськими ВПС здійснила бомбардування позицій повстанців у північно-західній частині міста.

За даними ГУР Міноборони України, ситуація для росіян у Сирії погіршується, і вони змушені залишати країну. Опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, почалися міські бої в містах Хама, Хомс і Сувейда. Військовий контингент РФ втік із Хами й евакуювався на базу "Хмеймім". Керівник розташованого в Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

Вас також можуть зацікавити новини: