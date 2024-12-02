Російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії.

Ситуація для росіян у Сирії погіршується, вони вимушені залишати країну, де допомагають диктатурі Асада. Офіцерів країни-агресора викликали "на килим" до Москви.

"Опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда", - заявили у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України.

Йдеться, що військовий контингент Росії втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

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Також відзначається, що у Дамаску розпочались перші збройні заворушення — російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії. Окрім того, росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки, а вчора, 1 грудня, літаки країни-агресора завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна. Мета цієї атаки, ймовірно, - знищення військової техніки РФ, яка перейшла до опозиційних сил.

"На тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Кісєля. До Москви "на килим" також відкликали полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців ― він має пояснити вождям, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо захоплена", - розповіли у розвідці.

Ситуація у Сирії

Як повідомляв УНІАН, після кількох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії війська РФ зазнали значних втрат. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, деякі підрозділи росіян перебувають в оточенні, сотні російських військових вважаються зниклими безвісти. На тлі таких невдач командувача військами РФ у Сирії генерала Сергія Кисіля відправили у відставку.

Урядова сирійська авіація та російські військові літаки різко посилили кампанію повітряних атак по містах під контролем повстанців, намагаючись стримати наступ антиурядових сил.

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