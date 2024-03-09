До 22 березня Конгрес має ухвалити ще шість законопроєктів.

Президент США Джо Байден підписав пакет із шести законопроєктів про фінансування низки державних установ до кінця фінансового року (30 вересня), який дасть змогу країні уникнути шатдауну.

Глава Білого дому підписав документи в суботу, 9 березня, лише за кілька годин до можливого настання шатдауну.

Цей пакет передбачає виділення понад 460 мільярдів доларів на фінансування, зокрема, міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та розвитку міст, юстиції, торгівлі та енергетики.

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Водночас загроза часткового шатдауну в США все ще залишається. До 22 березня Конгресу необхідно ухвалити ще шість законопроєктів, зокрема про фінансування оборони, державної та національної безпеки. Очікується, що голосування щодо другого пакету буде важчим.

США і допомога Україні

Раніше УНІАН писав, що Сенат США ухвалив законопроєкт із 60 млрд доларів допомоги Україні, але спікер Палати представників Конгресу США Майк не виніс його на голосування. Він вимагає, щоб це питання розглядали після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

ЗМІ повідомляли, що спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон і глави ключових комітетів працюють над створенням нового проєкту пакету допомоги Україні, який може пройти Конгрес. Водночас голосування за документом буде перенесено на квітень.

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