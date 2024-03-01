Тимчасовий захід подовжить фінансування на короткостроковій основі та встановить два крайні терміни - 8 і 22 березня.

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 1 березня, підписав тимчасовий законопроект про продовження тимчасового фінансування американського уряду. Про це повідомляє CNN.

Для того, щоб надати додатковий час для завершення та ухвалення законопроєктів про фінансування на весь рік, тимчасовий захід подовжить фінансування на короткостроковій основі та встановить два крайні терміни - 8 і 22 березня.

Ця угода дає змогу тимчасово вийти з глухого кута, який неодноразово загрожував федеральному фінансуванню протягом останніх шести місяців, і дає час на подальші переговори.

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Фінансування федерального уряду в США

Сенат США 29 лютого слідом за палатою представників ухвалив законопроект про короткострокове фінансування уряду всього за день до закінчення терміну дії державного фінансування.

Водночас президент США Джо Байден зауважив, що ця двопартійна угода дає більше часу Конгресу для роботи над законопроектами про фінансування на весь рік. Найближчими днями Конгрес має прийняти законопроекти про фінансування на 2024-й.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні будуть розглядати після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

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