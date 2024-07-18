За словами Кіра Стармера, королівство стоятиме на боці України, "поки це необхідно".

Нещодавно призначений глава уряду Великої Британії Кір Стармер попередив про загрозу з боку Росії на європейському саміті та пообіцяв тривалу підтримку України. Про це повідомляє Bild.

"Загроза з боку Росії поширюється на всю Європу. Не сумнівайтеся: ми стоятимемо на вашому боці, поки це необхідно", - сказав Стармер.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи у Великій Британії, пообіцяв, що нове командування НАТО-Україна у Вісбадені почне роботу вже у вересні і координуватиме міжнародну військову допомогу і навчання українських Збройних сил.

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"Тим часом українські військові атакують російські військові об'єкти в анексованому Криму. В українській армії стверджують, що внаслідок операції ВМС і СБУ було знищено або пошкоджено, серед іншого, командний центр і склад боєприпасів на озері Донузлав у Криму. Міноборони РФ не коментувало цієї інформації - там лише зазначили, що сили ППО збили минулої ночі загалом 43 українські безпілотники", - йдеться у статті.

Перші заяви Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра Великої Британії

Новий британський прем'єр Кір Стармер заявив, що "перезавантажить" відносини з ЄС для підтримки України. Також він оголосив про намір перезавантажити відносини з ЄС.

Стармер за фахом є юристом, у 2008 році він очолив публічну прокуратуру. Однак у політику він прийшов у 50-річному віці і 2015 року був обраний до парламенту.

Стармер уперше прибув до Києва в лютому 2023 року. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським він запевнив, що Україна завжди отримуватиме "непохитну підтримку" його партії.

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