У нього вже була аудієнція з королем у Букінгемському палаці.

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після перемоги на парламентських виборах. Про це повідомляє The Guardian.

"Сьогодні король прийняв на аудієнції високоповажного сера Кіра Стармера і попросив його сформувати нову адміністрацію. Сер Кір прийняв пропозицію його величності та поцілував руки після призначення прем’єр-міністром і першим лордом казначейства", - йдеться у повідомлення Букінгемського палацу.

Стармер заявив, що "зміни почнуться зараз" після того, як його партія перемогла на виборах та закінчила 14-річне правління консерваторів на загальних виборах у Сполученому Королівстві, які відбулися за день до цього.

Відео дня

Попри те, що новий прем'єр-міністр Великої Британії та його лівоцентристська партія пообіцяли свіжий підхід до британських економічних проблем та кризи вартості життя в країні, вони нічого не сказали про кардинальні зміни щодо політики попереднього уряду, який військово та дипломатично підтримував Україну у боротьбі проти РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський привітав Стармера з новою посадою та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.

"Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності - життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах. Бажаю новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені. З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", - підкреслив він.

Що відомо про Кіра Стармера

Як писав УНІАН, Кір Стармер за фахом юрист, у 2008 році очолив публічну прокуратуру. Проте до політики він прийшов у 50-річному віці і 2015 року був обраний до парламенту.

Він здебільшого не погоджувався з політикою тодішнього лідера партії Джеремі Корбіна та навіть вийшов з її керівництва, проте став речником лейбористів з питань Brexit.

Його позиція щодо війни в Україні була чіткою. Стармер вперше прибув до Києва в лютому 2023 року. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським він запевнив, що Україна завжди отримуватиме "непохитну підтримку" його партії. Також під час візиту він відвідував Бучу.

"Неймовірно бачити свідчення звірств, які я побачив сьогодні вранці. Фотографії цивільних осіб на околицях Києва із зав'язаними очима, зі зв'язаними за спиною руками. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування збитків при відновленні України", - казав політик після побаченого.

Вас також можуть зацікавити новини: