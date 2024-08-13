Західні партнери мають ресурси, щоб закінчити війну на умовах України, але їм бракує волі до перемоги.

Росія стає дедалі зухвалішою, поки Захід спостерігає. Страх росіян перед НАТО, відчутний на початку вторгнення, тепер пом'якшується безкарністю, якою користується Володимир Путін. Незважаючи на те, що у Заходу є ресурси, щоб закінчити цю війну на умовах України, йому явно бракує волі до перемоги. А для Путіна перемога зараз знаходиться в межах досяжності, незалежно від того, хто буде в Білому домі наступного року, пише є автором книги "Росія: ігровий майданчик Путіна: імперія, революція і новий цар" Анастасія Едель для The New York Times.

За словами автора, протягом 2,5 років західні лідери неодноразово заявляли, що вони "стоять з Україною". Однак вони продовжують ставитися до війни як до локального конфлікту, в якому вони мають мало зобов'язань. Обіцяна військова допомога надходить із запізненням і в недостатній кількості, щоб відповідати російським ресурсам. Обмеження, такі як заборона атакувати військові об'єкти в самій Росії, нівелюють ефективність допомоги. Нещодавнє просування українських військ на російську територію показує, що могло б бути можливим, якби ці кайдани були зняті.

Водночас Захід дотримується підходу "занадто мало-занадто пізно", виправдовуючи це ризиком спровокувати ядерну ескалацію з боку Росії. Заявка України на вступ до НАТО є спірним питанням з тієї ж причини. Також Захід не зміг перекрити джерела економічної могутності Росії, незважаючи на низку санкцій.

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"Така ситуація – супротивник, який має волю і ресурси боротися до кінця, і союзники, які надають допомогу, достатню для того, щоб фронт не розвалився завтра – ставить Україну в безвихідне становище. У певний момент українська рішучість, вже випробувана до межі, вичерпає себе, і мирна угода з паном Путіним, на будь-яких умовах, стане кращою, ніж смерть", – йдеться у статті.

Зазначається, що Путін вже планує перемогу. Його остання так звана мирна пропозиція, в якій Росія зберігає окуповані території, а Україні заборонено вступати до НАТО, була відкинута багатьма західними лідерами як пропагандистська. Але насправді це найбільш реалістичний сценарій розвитку цієї війни. Україна, звісно, відкинула цю пропозицію. Зрештою, все, що зупиняє бомбардування, буде розглядатися як покращення.

Журналіст вказує, якщо Путін виграє цю війну, то поразка не буде розподілена порівну. Мирна угода на умовах Москви буде поганою для України. Вона втратить майже 20% своєї території і близько 5 мільйонів людей. Але ця втрата буде пом'якшена значним зривом початкового плану Путіна захопити Київ і знищити Україну як державу.

Водночас Заходу буде важко знайти будь-які позитивні моменти. Нездатність його лідерів запобігти війні в Європі або успішно покарати агресора стане сигналом для інших, що кордони більше не є непорушними. Наступний конфлікт цілком може статися на території НАТО. Однак основний тягар відповідальності будуть нести США, які спочатку зробили ставку на Україну, а потім не виконали усіх зобов’язань: "Будь-хто, хто поділяє ідею американської величі, знайде це важкою пігулкою, яку важко проковтнути", – підкреслює автор.

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