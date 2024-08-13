Збройні сили РФ не отримують достатньо нових солдатів, щоб компенсувати втрати на передовій.

Дедалі більша нестача солдатів для війни в Україні спонукає Росію підвищити виплати контрактникам, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації. При цьому наразі ознак того, що це працює, мало. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела у Кремлі та Міноборони РФ.

Зазначається, що збройні сили РФ не отримують достатньо нових солдатів, щоб компенсувати втрати на передовій, які є найвищими з початку вторгнення в лютому 2022 року.

"Регіональні чиновники зараз не виконують у середньому більше третини своїх квот найму. ... Ситуація може змусити Росію розпочати нову мобілізацію. Офіційні особи можуть представити це як захід ротації для відпочинку військ на передовій. ... Призов може розпочатися вже наприкінці цього року", - йдеться у статті. Відео дня

ЗМІ вказує, що Росія має сотні тисяч військових на лінії фронту на сході та півдні України, де вона стикається зі зростаючими втратами, бо бої здебільшого знаходяться в глухому куті. При цьому нездатність досі відбити українську атаку та відновити контроль над своїм кордоном виявила брак оборонних резервів.

"У вересні 2022 року президент Володимир Путін наказав мобілізувати 300 000 резервістів, що викликало сплеск занепокоєння росіян щодо війни та втечу з країни мільйона людей. Бажаючи уникнути повторення цього досвіду, Кремль зосередився на закликах до патріотизму та пропозиціях готівки, щоб спробувати забезпечити 30 000 нових солдатів, які йому потрібні щомісяця лише для поповнення рядів", - пишуть автори.

Видання підкреслює, що це спонукає Кремль різко підвищити виплати з боку федеральних і регіональних органів влади, щоб переконати більше людей вступати в армію. При цьому тиск щодо заповнення квот настільки інтенсивний, що заможні регіони заманюють людей у ​​бідніших регіонах підписувати з ними контракти, щоб претендувати на більші бонуси.

За словами одного зі співрозмовників, масштаб російських втрат і неадекватні рівні заміни ускладнюють підтримку нинішньої стратегії "повільного шліфування досягнень в Україні", а про захоплення Києва та інших міст уже не йдеться, тому що у Росії немає живої сили.

"Путіну потрібно близько 500 000 людей протягом наступних 12 місяців, щоб компенсувати виснаження та ротацію своїх військ, розгорнутих в Україні. Поточна російська стратегія вербування, яка ґрунтується на виплаті зарплати вище ринкової, буде недостатньою для досягнення цього. Натомість уряд, швидше за все, переключить свою увагу на призовників", - розповів економіст Алекс Ісаков.

Ситуація в армії РФ - останні новини

Генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун розповів, що виплати для учасників так званої котртерористичної операції в Курській області для російських солдатів в сотні разів менші, ніж на СВО.

При цьому, за словами Ягуна, невідомо, чи захочуть приймати участь у бойових діях в Курській області ті російські військові, хто добровільно чи за чиїмось наказом мають опинитися там.

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