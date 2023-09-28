Рішення мають затвердити офіційно.

Країни-члени Європейського союзу домовилися продовжити тимчасовий захист для громадян України з 4 березня 2024 до 4 березня 2025 року.

"ЄС буде підтримувати український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає впевненість більш ніж 4 мільйонам біженців,які знайшли притулок в ЄС", - заявив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка Гомес

Механізм тимчасового захисту ухвалили 4 березня 2022 року, через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Його автоматично продовжили на один рік.

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Після досягнення сьогоднішньої політичної угоди Раді ЄС належить офіційно затвердити рішення про продовження тимчасового захисту.

Що дає тимчасовий захист ЄС?

Система тимчасового захисту забезпечує негайний та колективний захист переміщених людей, які не можуть повернутися до країни походження.

Її мета полягає в тому, щоб зменшити навантаження на національні системи надання притулку і дати можливість переміщеним людям користуватися узгодженими правами на всій території ЄС. Ці права включають:

проживання;

доступ до ринку праці та житла;

медичну допомогу;

соціальну допомогу;

доступ до освіти для дітей.

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