Тимчасовий захист можуть продовжити до березня 2025 року.

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року. Це забезпечить стабільність і підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом у всьому Євросоюзі.

"ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів, і її було автоматично продовжено на один рік. Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом у Європейському Союзі", – йдеться на сайті Єврокомісії.

Тепер цю пропозицію Єврокомісії має підтримати Європейська Рада.

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Тимчасовий захист українців у Європі

Директива про тимчасовий захист забезпечує захист і доступ українців до прав у ЄС, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу. Це також допомагає запобігти величезному тиску на національні системи надання притулку та дозволяє державам-членам ЄС управляти прибуттям людей в упорядкований та ефективний спосіб.

Цю директиву ухвалили 4 березня 2022 року терміном на 12 місяців. Після цього її один раз уже продовжували – ще на рік.

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