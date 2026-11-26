Пєсков також запевнив, що у Путіна зберігаються "дуже ділові, прагматичні і дружні відносини" із Трампом.

У Кремлі відреагували на спільне звернення генерального секретаря НАТО Марка Рютте і президента США Дональда Трампа утриматися від розширення війни, заявивши, що це нібито Україна намагається збільшити географію конфлікту.

Відповідну заяву озвучив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Його цитують ЗМІ країни-агресорки.

"Щодо розширення конфлікту в Україні, очевидно, маються на увазі спроби київського режиму розширити географію цього конфлікту. Ми бачимо терористичну активність київського режиму у Середземному морі на Балтиці. Це не може не викликати занепокоєння прибережних держав, у тому числі, швидше за все, і в альянсі загалом, у Північноатлантичному альянсі. Звичайно ж, розширення географії ніхто не хотів би, і це потенційно дуже небезпечна дія київського режиму", - сказав Пєсков.

Відео дня

Також він запевнив, що у Путіна зберігаються "дуже ділові, прагматичні і дружні відносини" із Трампом.

"Це справді так. Це допомагає їм обговорювати найскладніші проблеми, де є велика кількість розбіжностей, але є й певні моменти, де бачення двох глав держав збігається", - додав він.

Заява Трампа і Рютте

Як повідомляв УНІАН, Трамп і Рютте виступили зі спільною заявою щодо війни в Україні. 26 листопада після зустрічі у Флориді вони закликали Росію уникати дій, які можуть призвести до розширення війни проти України.

"Ми також обговорили важливість того, щоб Росія уникала будь-яких дій, які навмисно або ненавмисно розширюють війну, а також важливість якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання війни", – йдеться у заяві.

Відомо, що головними темами їхніх переговорів були війна в Україні та війна США й Ізраїлю проти Ірану, однак не уточнюється, що саме обговорювали щодо Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: