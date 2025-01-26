Під час свого попереднього терміну Трамп першою відвідав Саудівську Аравію.

Дональд Трамп спрогнозував, куди планує здійснити перший закордонний візит як президент США. Як пише CNN, він розповів журналістам на борту літака Air Force One, що це можуть бути або Велика Британія, або Саудівська Аравія.

"Це може бути Саудівська Аравія. Може бути Велика Британія. Традиційно це була Велика Британія. Але минулого разу я вирушив до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити товари США на суму 450 мільярдів доларів. ... Якби ця пропозиція була правильною, я б зробив це знову", - сказав він.

Трамп також сказав, що має намір поговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "протягом наступних 24 годин" і похвалив свого колегу.

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Під час свого першого терміну Трамп першою відвідав Саудівську Аравію в рамках свого турне п'ятьма країнами Близького Сходу і Європи.

Майбутні міжнародні візити Трампа

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді. За словами наближених до Трампа людей, він також обговорював із радниками можливу поїздку до Індії.

Також після своєї інавгурації 20 січня Трамп заявив журналістам, що планує зустрітися з Путіним після того, як буде організовано переговори. Водночас, за його словами, "процес уже триває".

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