На думку економіста, це другий етап у долі РФ.

Занепад Росії почався ще до повномасштабної війни проти України.

Про це в інтерв'ю виданню "Медуза" розповів один з найвідоміших економістів, професор Массачусетського технологічного університету Дарон Асемоглу.

"Думаю, що занепад Росії, на жаль, почався ще до війни, а війна просто стала продовженням цього тренду", – говорить він.

За його оцінками, те, що відбувається з РФ – другий етап у долі РФ після розпаду СРСР. Це продовження інституційного та економічного провалу.

"Я думаю, що це другий етап у долі Росії. Він повною мірою являє собою продовження інституційного провалу, який вже стався, економічного провалу. Ви знаєте, як мало вигод отримали люди в Росії і як збагатилася неймовірно клептократична олігархія, багато представників якої живуть в Лондоні, а не в Москві. Але зараз починається нова фаза цього провалу або занепаду Росії, і вона однаково небезпечна і для світу, і для російського народу", - заявив Асемоглу.

Як повідомляв УНІАН, на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, РФ намагається приховати наслідки санкцій, введених Заходом.