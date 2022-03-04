Рейтинги мають негативний прогноз через збільшений ризик дефолту.

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії з ВВ+ до CCC-.

Довгостроковий рейтинг у національній валюті також був знижений - з ВВВ- до CCC-, пише Reuters.

Рейтинги поміщені на перегляд з негативним прогнозом через збільшений ризик дефолту.

Експерти заявили, що нові антиросійські санкції скоротили доступні валютні резерви Росії наполовину.

"Зниження рейтингу послідувало за введенням заходів, які, на нашу думку, істотно збільшать ризик дефолту", - вважають в агентстві

Нагадаємо, раніше агентство Moody's знизило рейтинг Росії з Baa3 до B3, агентство Fitch - з ВВВ до B.

Війна Росії проти України, яка почалася 24 лютого, викликала обурення міжнародної спільноти: ЄС, США та Велика Британія, зокрема, запровадили жорсткі фінансові санкції проти Москви.

За даними Агентства ООН у справах біженців, за тиждень з України в сусідні країни виїхали понад 1 мільйон людей.

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