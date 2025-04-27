Держсекретар США додав, що Україна і Росія стали ближчими до мирної угоди, ніж за останні три роки.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у питанні завершення війни в Україні. Він також зазначив в ефірі NBC News, що є певні підстави для оптимізму.

"Я думаю, що це буде дуже важливий тиждень (наступний тиждень - УНІАН). Цей тиждень буде справді важливим тижнем, на якому ми маємо ухвалити рішення про те, чи хочемо ми продовжувати займатися цією справою (завершенням війни - УНІАН), чи настав час зосередитися на якихось інших питаннях, які в деяких випадках є не менш, а то й більш важливими. Але ми хочемо, щоб це відбулося", - сказав Рубіо.

Держсекретар США додав, що Україна і Росія стали ближчими до мирної угоди, ніж за останні три роки. За його словами, мирна угода має бути укладена найближчим часом.

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Проте Рубіо підкреслив, що "потрібно залишатися реалістами" в питанні завершення війни.

"Ми близькі, але недостатньо близькі", - заявив Рубіо.

Держсекретар США зазначив, що мирні угоди "повинні ґрунтуватися не на довірі, а на фактах і гарантіях".

"Замість того, щоб виступати проти Трампа, всі повинні сподіватися, що президент зможе покласти край цій війні", - сказав Рубіо.

Крім того, держсекретар США пояснив, чому Вашингтон не вводив санкції проти Росії. За його словами, так США "хочуть зблизити конфліктуючі сторони".

Ми намагаємося покласти край війні, яка забрала багато життів, - запевнив Рубіо.

Переговори про завершення війни - важливі новини

Раніше ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив результати мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва США. Він також закликав не хвилюватися через постійні заяви.

Крім того, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною "без умов". РосЗМІ пишуть, що цю готовність Путін висловив на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

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