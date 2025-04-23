За словами держсекретаря США, у цієї війни немає військового завершення.

США стали краще розуміти позицію Росії щодо України після проведення двосторонніх консультацій. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо в інтерв'ю The Free Press.

"Я б сказав, що ми вникли в позицію Росії. Тепер ми її краще розуміємо, оскільки ми по-справжньому з ними поговорили після трьох років мовчання", - сказав політик.

Держсекретар також не втрачає надії на те, що вдасться досягнути мирної угоди між Україною та Росією найближчим часом, адже "це жахлива війна, і вона повинна закінчитися, тому що вона не має військового рішення".

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"Ми зробили все можливе. Ми витратили багато часу та енергії на найвищих рівнях нашого уряду. Ми будемо продовжувати робити це доти, доки існує реалістичний шлях вперед. Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що в світі відбувається багато важливих речей", - зазначив Рубіо.

За словами політика, це не війна США, але країна намагається допомогти завершити її.

"Можливо, вони занадто далекі один від одного, але я сподіваюся, що ні. Ми повинні бути оптимістами. Ми повинні бути готовими - як ми і робимо - зробити все можливе, щоб зблизити обидві сторони. Сподіваюся, ми зможемо досягти успіху, але, зрештою, це залежить не від нас. Це залежить від Росії та України. Вони повинні прийняти рішення про те, що вони хочуть зблизитися, а ми повинні почати бачити прогрес", - підкреслив держсекретар США.

Переговори щодо закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Марко Рубіо відмовився брати участь у переговорах щодо України, які мали відбутися у Лондоні 23 квітня. У Reuters наголосили, що таке рішення вдарило по перемовинах на високому рівні, які спрямовано на пошук шляхів завершення війни Росії проти України.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава розглядає всі формати переговорів, які допоможуть припинити вогонь. Він зазначив, що це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами - збереження життів.

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