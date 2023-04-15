Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення про нібито захоплення в заручники українців у Хартумі (Судан).

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив кореспонденту УНІАН.

Зокрема, речник прокоментував поширення у ЗМІ допису української стюардеси про нібито захоплення українських заручників в столиці Судану - місті Хартум.

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"Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується. Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані", - повідомив Ніколенко.

При цьому МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі.

Раніше у зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан МЗС рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває - уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання.

"Рекомендуємо українцям в Судані також повідомити свої дані посольству України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на е-мейл: emb_eg@mfa.gov.ua, або почесному консульству України в Хартумі: +249 91 230 2520", - зазначалось у повідомленні.

Сьогодні у столиці Судану спалахнули бої

Сьогодні, 15 квітня, у ряді ЗМІ з'явилася інформація, що у Хартумі відбулись зіткнення між армію та Силами оперативного реагування (RSF), які заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт.

За попередньою інформацією, бої почалися близько 9:30 ранку за місцевим часом. Звуки пострілів лунали в кількох районах столиці, в Еркевіті й у Спортивному містечку, а також біля аеропорту, біля Генштабу суданської армії й неподалік від резиденції "лідера Суверенної ради" генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

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