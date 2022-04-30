Росія примусово депортувала через кордон велику кількість мирних жителів і тримає їх як заручників.

Москва намагалася обміняти цивільних українців на російських військових, що заборонено Женевською конвенцією.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, пише BBC.

За її словами, Україна відмовилася і закликала Росію повернути цивільних українців.

З'являється все більше доказів того, що Росія примусово депортувала через кордон велику кількість мирних жителів після вторгнення в Україну в лютому. Верещук зазначила, що їх використовують як заручників.

"Тому вони захопили всіх цих заручників - цивільних, жінок, працівників місцевих рад, щоб спробувати їх використати. Ми знаємо, що там більше тисячі заручників, у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у тюрмах і СІЗО в Курську, Брянську, Рязані, Ростові", - сказала віце-прем'єр.

За її словами, Росія також затягнула з поверненням цивільних жінок. "Ми витягаємо жінок майже лещатами. Зараз ми відмовляємося проводити обмін без жінок у списку. Таким чином ми намагаємося якось врятувати наших жінок і мирних жителів", - сказала Верещук.

Під час останнього обміну дев'ять мирних жителів були повернуті назад із важкими пораненнями, включаючи ампутації, проведені в Росії.

"У цьому обміні були тяжко поранені – ампутовані кінцівки, сепсис, інші важкі травми. Були явні ознаки тортур. Історії, які вони нам розповідали, жахливі", – розповіла Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону звільнили 45 українців. Із них 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені), а також 12 цивільних.

Раніше відбувся шостий обмін полоненими, в рамках якого було звільнено 19 українських громадян: 10 військових і 9 цивільних.

Перед цим відбувся п'ятий обмін: було звільнено 60 військових і 16 цивільних українців.

У російському полоні наразі перебувають близько тисячі цивільних українців, половина з яких жінки, і 700 військових. Україна вимагає від РФ відпустити і передати українській стороні цивільних без жодних умов.

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