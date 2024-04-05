Туреччина прагне зробити так, щоб новий генеральний секретар не мав упередженого ставлення до членів альянсу в Євросоюзі.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте, який претендує на посаду генерального секретаря НАТО, стикається з тиском з боку деяких східноєвропейських країн, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними агентства, Рютте потрібно заручитися підтримкою своєї кандидатури з боку Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини. Вони, зі свого боку, виступають за збільшення представництва регіону в керівництві альянсу.

Bloomberg зазначає, що країни Східної Європи в рамках приватних переговорів поставили перед Рютте питання про географічне представництво регіону в керівництві НАТО.

Відео дня

За словами джерел агентства, Рютте запевнив представників країн, що це питання перебуває в полі його зору. За даними Bloomberg, Туреччина в цьому питанні прагне зробити так, щоб новий генеральний секретар не мав упередженого ставлення до членів альянсу в Євросоюзі.

Рютте хоче стати главою НАТО - деталі

У лютому кандидатуру Марка Рютте офіційно підтримали Німеччина, США та Велика Британія. Джерела Reuters писали, що кандидатуру також підтримала Франція. Термін повноважень нинішнього генерального секретаря Єнса Столтенберга спливає в жовтні.

Дипломати альянсу були впевнені, що наступного очільника оберуть протягом першого тижня квітня з нагоди зустрічі міністрів закордонних справ НАТО та святкування 75-ї річниці його заснування. Однак несподівана поява кандидатури президента Румунії Клауса Йоганніса на таку ж посаду все змінила, адже багато хто думав, що все вже вирішено для Рютте.

Вас також можуть зацікавити новини: