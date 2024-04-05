Прем'єр Нідерландів Марк Рютте, який претендує на посаду генерального секретаря НАТО, стикається з тиском з боку деяких східноєвропейських країн, пише Bloomberg з посиланням на джерела.
За даними агентства, Рютте потрібно заручитися підтримкою своєї кандидатури з боку Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини. Вони, зі свого боку, виступають за збільшення представництва регіону в керівництві альянсу.
Bloomberg зазначає, що країни Східної Європи в рамках приватних переговорів поставили перед Рютте питання про географічне представництво регіону в керівництві НАТО.
За словами джерел агентства, Рютте запевнив представників країн, що це питання перебуває в полі його зору. За даними Bloomberg, Туреччина в цьому питанні прагне зробити так, щоб новий генеральний секретар не мав упередженого ставлення до членів альянсу в Євросоюзі.
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У лютому кандидатуру Марка Рютте офіційно підтримали Німеччина, США та Велика Британія. Джерела Reuters писали, що кандидатуру також підтримала Франція. Термін повноважень нинішнього генерального секретаря Єнса Столтенберга спливає в жовтні.
Дипломати альянсу були впевнені, що наступного очільника оберуть протягом першого тижня квітня з нагоди зустрічі міністрів закордонних справ НАТО та святкування 75-ї річниці його заснування. Однак несподівана поява кандидатури президента Румунії Клауса Йоганніса на таку ж посаду все змінила, адже багато хто думав, що все вже вирішено для Рютте.