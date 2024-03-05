Заяви міністра закордонних справ країни Петера Сіярто додають невизначеності плану обрання Рютте на посаду.

Угорщина виступає проти того, щоб прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став новим генеральним секретарем НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто, повідомляє Politico.

Видання зазначає, що третина з 31 країни-члена Альянсу досі не визначилися щодо підтримки Рютте, якого підтримують США. Водночас Рютте є давнім критиком нинішнього уряду в Будапешті.

"Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО особи, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна", – сказав Сійярто, нагадавши епізод, що стався у 2021 році, коли Рютте засудив нове законодавство проти ЛГБТ.

ЗМІ нагадує, що зауваження Сіярто прозвучали за кілька днів до зустрічі президента Угорщини Віктора Орбана з Дональдом Трампом у США.

"Лондон, Париж і Берлін також пообіцяли підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО. Маючи репутацію "розповідача про Трампа", Рютте вважався б ідеальним партнером у деяких колах, якщо колишній президент, скептик щодо НАТО, переможе на виборах у США в листопаді", - пише видання.

Водночас автори зазначають, що групу "країн східного флангу", розташованих поблизу російського кордону, також не переконали заяви Рютте — але з інших причин.

"Країни Балтії незадоволені відсутністю зобов'язань Рютте щодо видатків на оборону Нідерландів, а президент Румунії Клаус Йоганніс незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони. Минулого місяця Йоганніс сказав союзникам, що вирішив кинути виклик Рютте", - йдеться у статті.

Угорщина і НАТО - останні новини

У вівторок, 5 березня, новий президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав ратифікацію вступу Швеції до НАТО. Цей документ він підписав у перший день перебування на цій посаді.

26 лютого парламент Угорщини схвалив вступ Швеції до НАТО. За ухвалення відповідного рішення проголосували 188 угорських депутатів, проти - 6. Втім, щоб закон набрав чинності, ще був потрібен підпис президента Угорщини.

У січні парламент Туреччини проголосував за ратифікацію приєднання скандинавської країни до Північноатлантичного Альянсу. Останньою країною, яка не ухвалила відповідне рішення, залишалась Угорщина.

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