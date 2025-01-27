Водночас у Європі турбуються про те, як оплатити збільшені витрати на оборону і чи погодяться з цим громадяни.

Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які погодилися на вимогу президента США Дональда Трампа і пообіцяли витрачати понад 5 відсотків свого ВВП на оборону.

Як пише Financial Times, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис, заявив, що його країна витрачатиме на оборону від 5 до 6 відсотків свого ВВП з наступного року і принаймні до 2030 року. Це приблизно вдвічі більше за нинішній рівень.

"Звичайно, тиск є, і це гарний і конструктивний тиск з боку нашого стратегічного і найбільшого союзника в НАТО", - сказав він. "Ми не можемо ігнорувати ці сигнали. Але це не єдина причина... Для нас вкрай важливо мати реальні можливості для ведення бойових дій".

Відео дня

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал також заявив, що його країна має намір виділити на оборонні витрати 5 відсотків ВВП порівняно з нинішніми 3,7 відсотка.

"Наш ключовий партнер з безпеки, за нового президента, дав чіткий сигнал: витрати на оборону НАТО мають бути збільшені. Ми знаємо нашого супротивника, і я повністю з ним згоден - наша мета має становити 5 відсотків", - заявив він.

Водночас у Європі турбуються про те, як оплатити збільшені витрати на оборону і чи погодяться з цим громадяни, особливо якщо це станеться за рахунок інших державних послуг.

Будрис сказав, що Литва фінансуватиме різке збільшення витрат за рахунок державних позик і, як він сподівається, загальних європейських фінансових інструментів для оборони. Але місцеві політики скептично ставляться до того, наскільки це можливо.

Як нагадує FT, торік 23 з 32 країн-членів НАТО досягли цільового показника у 2 відсотки ВВП. Але є й відстаючі країни, такі як Іспанія, Італія та Бельгія, з показниками менше 1,5 відсотка. При цьому, за словами європейських чиновників, на червневому саміті НАТО збирається підвищити неофіційний цільовий показник витрат на оборону з нинішніх 2 до 3 або 3,5 відсотка.

Збільшення витрат НАТО на оборону

Раніше президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників по НАТО виділяти 5% свого ВВП на оборону. Ця вимога викликала неоднозначну реакцію в Європі.

Міністри оборони Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі раніше заявляли, що хочуть продовжити нарощувати інвестиції в оборону. Проте вони вважають складним виконання вимоги Трампа щодо досягнення 5-відсоткового показника.

Вас також можуть зацікавити новини: