Країни Балтії та Польща лідирують у збільшенні витрат на оборону в Європі.

Литва планує збільшити витрати на оборону, щоб стримувати потенційні загрози з боку Росії після того, як обраний президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників збільшити фінансування армії.

Як пише Bloomberg, Трамп пригрозив вийти з НАТО і зажадав від членів військового альянсу більш ніж удвічі збільшити поточний цільовий показник витрат на оборону до еквівалента 5% від обсягу виробництва.

Зазначається, що Литва тепер готова стати першою країною в альянсі, яка досягне цієї мети. Президент Гітанас Науседа заявив, що витрати будуть збільшені до 5-6% від валового внутрішнього продукту, починаючи з наступного року, оскільки вона фінансує нову армійську дивізію, яка буде створена до 2030 року.

Відео дня

Країни Балтії та Польща лідирують у збільшенні витрат на оборону в Європі після вторгнення Кремля в Україну в 2022 році, оскільки вони межують з Росією або її союзницею Білоруссю. Литва вже запланувала витрати в розмірі 4% від ВВП цього року. Науседа сказав:

"Можливість російської військової агресії залишається реальною, але вона не неминуча. Ми повинні значно посилити наші зусилля зі зміцнення оборони, стримування і виділити більше ресурсів для цієї мети".

З інавгурацією Трампа в понеділок, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте дав зрозуміти, що альянс, ймовірно, збільшить свої цільові витрати принаймні до 3% від ВВП.

Активізація НАТО у протидії РФ

НАТО розмістило війська і техніку в Балтійському регіоні, щоб стримувати Росію і зміцнювати її здатність захищати себе. Німеччина планує розширити своє військове розгортання в Литві до повної бригади з 5000 солдатів, а Rheinmetall AG також будує завод з виробництва боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: