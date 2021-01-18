Експерти кажуть, що компенсація від Тегерану повинна бути вдвічі більшою, але рідні загиблих кажуть, що гроші - це ще не все.

Через рік після знищення літака МАУ в Ірані рідні загиблих вивчили всі нюанси авіаційних законів. Вони щодня прочісують іранські сайти новин в пошуках підказок, чому пасажирський літак був збитий через хвилини після злету в Тегерані.

Вони втішали один одного й ділилися люттю, - пише Washington Post.

"Ми наче заморожені в часі. Ми застрягли", - сказав Наваз Ебрагім, чия сестра, а також її чоловік, були серед 176 людей, які були вбиті 8 січня 2020 року. Тоді ракета вдарила по літаку, який летів у Київ.

Читайте такожGlobe and Mail: Іран досі відмовляється пояснити, чому його військові збили літак МАУМинулий рік перетворився на постійні вичікування і дебати. Іран хоч і визнав відповідальність за авіакатастрофу, яка вбила всіх на борту літака МАУ, відкинув усі заклики про проведення більш прозорого розслідування. Тегеран звинувачує у всьому "людську помилку" і заперечує будь-які систематичні недоліки. Уряд запевняє, що арештував винних, але їхні імена не названі.

Тегеран каже, що запропонував сім'ям загиблих по 150 тисяч доларів компенсації. Але кілька сімей кажуть, що вони хочуть справедливості, а не грошей. Вони закликають Україну чи інші країни, чиї громадяни були серед жертв, подати позов проти Ірану в Міжнародний суд ООН.

На борту літака МАУ було 82 іранця, 63 канадця, 11 українців і 10 шведів, а також афганці, німці й британці.

"Вони зараз пропонують сім'ям криваві гроші, просто хочуть закрити справу", - сказав Ебрагім.

Катастрофічна помилка

Сагхар Ноуріан і її сестра - 26-річна Газал - провідували свою сім'ю в Ірані, коли безпілотник США вбив високопоставленого іранського командира генерала Касема Солеймані. Це сталося 3 січня 2020 року в Багдаді. Сагхар і її чоловік полетіли додому в США 6 січня, але рейс Газал в Канаду повинен був відбутися через два дні.

Читайте такожЗбиття літака МАУ в Ірані: Канада не згодна з сумою компенсації сім'ям загиблихЗа кілька годин до рейсу Іран запустив більше десятка балістичних ракет короткого радіусу по військовій базі в Іраку, зайняту військовими США. Але авіапростір лишався відкритим для рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України".

"Я розмовляла з Газал за 30 хвилин до посадки. І вона нічого не знала про високу напругу між Іраном і США. Я їй про це розповіла. Вона почала плакати, вона була дуже боялася, але не за себе, а за сім'ю в Ірані", - розповіла Сагар.

Жінка пригадала, як втратила свідомість, коли побачила новини через три дні, коли Іран визнав, що збив літак МАУ. Президент країни Гассан Роухані назвав події "катастрофічною помилкою". В Тегерані стверджували, що оператори, які зробили постріл, не змогли відрізнити пасажирський лайнер від потенційно ворожого літака. І вони нібито діяли, не зв'язавшись зі своїм командуванням.

За словами військового прокурора Голама Аббаса Торкі, 6 людей були арештовані за свою роль в трагедії. 5 з них вийшли на волю під заставу. Суд над ними повинен початися пізніше цього місяця, - сказав Торкі.

Заклики про міжнародне втручання

Сім'ї жертв кажуть, що цього не достатньо. Вони хочуть знати імена відповідальних, покарання для них, а також детальні пояснення, що пішло не так. Але згідно з правилами Міжнародної організації цивільної авіації, Іран очолює розслідування, тому що літак МАУ був збитий на його території. Іранська Організація цивільної авіації заявила, що цього місяця розіслала проект остаточного звіту про катастрофу країнам, яких це стосується. Після цього висновки розслідування стануть публічно доступними.

Хамад Есмаеліон втратив дружину і доньку в авіакатастрофі й виступає представником Асоціації сімей жертв рейсу PS752. Він сказав, що сім'ї загиблих хочуть, щоб справа все одно перейшла в Міжнародний суд не залежно від того, яким буде остаточний звіт. Він пояснив, що сім'ї втратили віру в те, що Іран здатен чесно розслідувати власні дії.

"У цій справі Україна не бачить, щоб наші зусилля привели нас кудись. Тому ми не виключаємо можливість винесення цієї суперечки на міжнародний юридичний форум", - сказам міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба у заяві для Washington Post.

Читайте такожКатастрофа літака МАУ: в Ірані розпочався другий раунд переговорівАндрій Гук - український юрист в сфері авіації. Він представляє інтереси сім’ї однієї з жертв. За його словами, Україна навряд чи винесе справу на міжнародний рівень, поки не закінчить оцінку остаточного звіту Ірану про катастрофу. Можливо це триватиме до весни.

За іронією, прецедентом для розгляду справи в Міжнародному суді служить знищення саме іранського авіалайнера силами армії США над Перською затокою в 1988 році. Тоді загинули 290 людей на борту. Сторони дійшли згоди в 1996 році в Міжнародному суді. Тоді США не визнали відповідальність, але погодилися виплатити по 300 тисяч доларів компенсації кожній з родин загиблих.

Окремо від іранського розслідування авіакатастрофи, Україна почала власне кримінальне провадження. Але Кулеба поскаржився на те, що Тегеран не співпрацює у цьому процесі, що "значно затримує його на кожному етапі".

"Ми відправили кілька запитів про правову допомогу в Іран. На деякі з них відповіді так і не було. А ті відповіді, які ми отримали, були незадовільними. Більше того, під час переговорів Іран погодився створити спільну слідчу групу, але жодних практичних кроків у цьому напрямку досі немає", - сказав Кулеба.

Битва за компенсацію

Іран, якому бракує грошей частково через санкції США, сказав, що запропонує сім'ям загиблих по 150 тисяч доларів. Хоча ніхто не вірить, що сім'ї приймуть чи отримають ці гроші. Іранські чиновники звинуватили Канаду й Україну в затягуванні переговорів й "політизації" трагедії, стверджуючи, що обидві країни "не готові" обговорювати компенсацію. Кулеба каже, що Україна "не отримала жодної інформації на цю тему від Ірану".

Читайте такожЗбиття літака МАУ: Кулеба розповів, коли представники Ірану прибудуть в Україну для переговорівПартнер лондонської юридичної фірми Stewarts Пітер Нінан написав, що відповідний рівень компенсації - це 400 тисяч доларів на кожну сім'ю. Свої розрахунки він заснував на тому, скільки США заплатили жертвам трагедії 1988 року.

Вдова капітана літака МАУ Катерина Гапоненко каже, що не очікує отримати відшкодування щонайменше ще три роки. Вона отримала певну фінансову підтримку від уряду України, а також страховку свого чоловіка. Але лишившись вдома з двома маленькими доньками, вона закликає мера Києва Віталія Кличка допомогти їй знайти роботу. Він запропонував їй посаду в Київській міській державній адміністрації. Гапоненко каже, що буде чекати компенсацію, якщо це означає також отримання всіх відповідей.

"Ключова проблема для мене - почути реальну причину падіння літака. Ми не можемо повернути життя капітана, членів екіпажу й пасажирів. Питання компенсації не ключове в цій справі", сказала вона.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито іранськими військовими "внаслідок ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

30 грудня іранські ЗМІ інформували, що уряд Ірану доручив виплатити родинам жертв катастрофи літака МАУ компенсації по 150 тис. доларів США або еквівалент у євро.

У повідомленні стверджується, що Іран провів кілька засідань із країнами, громадяни яких загинули внаслідок катастрофи, і в результаті сторони домовились про компенсації сім'ям жертв.

Своєю чергою, в МЗС України наголосили, що розмір компенсацій родичам жертв катастрофи треба спочатку визначити шляхом переговорів.

7 січня 2021 року Рухані заявив, що всі відповідальні за збиття літака постануть перед судом.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань