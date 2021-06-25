Окрім повного відшкодування збитків, Іран має надати конкретні гарантії, що така трагедія більше не повториться.

Канада наполягатиме на відшкодуванні Іраном репарацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, міністра закордонних справ Марка Гарно і міністра транспорту Омара Альгарби.

"Канада наполегливо добиватиметься повного відшкодування репарацій за збиття (літака) і шкоду, яку Іран спричинив жертвам та їхнім родинам. Також це передбачає отримання повної звітності про події, які відбулися, повної відкритості стосовно поточних кримінальних переслідувань, і конкретних гарантій від Ірану, що така трагедія ніколи знову не повториться. Канада вживатиме певних дій, аби вимагати відповідальності від Ірану на міжнародних форумах", - йдеться у заяві.

Політики Канади додали, що Іран повинен також відповідати за приховування доказів, яке відбулося після збиття літака. Мова йде і про зачистку бульдозером місця падіння літака до того, як туди прибули слідчі.

Довідка УНІАН

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Читайте такожУ Росії розбився військовий вертоліт: всі члени екіпажу загинули (фото)Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Представники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи українського літака рейсу PS752 з метою вироблення єдиної позиції для ведення переговорів з Іраном.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

В середині грудня в Канаді заявили, що розслідування Іраном катастрофи літака МАУ не викликає довіри.

Керівник української групи переговорників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін заявив, що Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.

Нещодавно стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака. За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу Міністерства закордонних справ Ірану, обговорює ймовірність того, що літак МАУ збили навмисно.

Наприкінці лютого 2021 року Україна передала іранській стороні зауваження та пропозиції до проекту звіту щодо причини збиття літака і наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.

17 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив остаточний звіт про технічне розслідування щодо збиття українського літака з певними маніпуляціями.

3 червня Канада, Швеція, Україна та Велика Британія закликали Іран до співпраці з метою "визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій".

У Міністерстві закордонних справ України не погодилися з пропозицією Ірану виплатити по 150 тис. доларів компенсацій за кожного загиблого після збиття іранськими військовими літака Міжнародних авіаліній України.

Раніше УНІАН повідомляв, що експерти Канади не знайшли доказів умисного збиття літака МАУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко