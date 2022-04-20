Здобута дронами "Quantix Recon" інформація дозволить планувати операції таким чином, щоб не наражати українських військових на небезпеку.

Виробник дронів-камікадзе "Switchblade" подарував Україні 100 безпілотників "Quantix Recon".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Як йдеться у повідомленні компанії, 100 БпЛА "Quantix Recon" буде надано незалежно від інших систем компанії, які постачає Україні уряд США. Подаровані нашій державі дрони будуть відправлені протягом поточного тижня, а за ними будуть й інші постачання.

Глава та виконавчий директор "AeroVironment" пан Вахід Навабі представив БпЛА українському послу та військовому аташе минулого тижня та зазначив: "Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами супротивника і не зазнавати впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється".

За його словами, здобута дронами "Quantix Recon" інформація дозволить планувати операції таким чином, щоб не наражати українських військових на небезпеку.

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