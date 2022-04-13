Водночас у Пентагоні повідомили про доставку в Україну партії дронів-камікадзе Switchblade.

США розглядають питання про постачання Україні артилерії і гелікоптерів.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати разом союзниками працюють над поставками Україні артилерії, повідомляє "Голос Америки".

Псакі також зазначила, що помічник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван провів тривалу телефонну розмову з посадовими особами в Києві з питань надання військової допомоги.

Крім того, газета The Washington Post з посиланням на представників Адміністрації президента США повідомила, що Пентагон розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 і позашляховиків Humvee. За даними видання, новий пакет військової допомоги Києву може оцінюватися у 750 млн дол.

Своєю чергою заступник міністра оборони США Кетлін Хікс на зустрічі з групою військових оглядачів заявила, що США готові розглянути питання про постачання Україні зброї для завдання ударів по російських аеродромах.

Також вона позитивно відповіла на питання, чи готові США розглянути можливість поставок Україні озброєнь більшої дальності, ніж ті, які передавалися до теперішнього часу.

Крім того, Хікс підтвердила, що американська сторона продовжить надавати українцям розвідувальну інформацією.

Водночас у Пентагоні повідомили про доставку в Україну "значної кількості" дронів-камікадзе Switchblade. Як зазначив представник Міністерства оборони США Джон Кірбі, доставка пакету військової допомоги Києву на суму 800 млн дол. майже завершена. Раніше Пентагон інформував про пакет військової допомоги Києву, що містить 100 барражуючих снарядів.

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