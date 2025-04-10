Через війну в Україні 2024 виявився рекордним роком для продажу американських озброєнь.

Президент США Дональд Трамп 9 квітня підписав указ, що спрямований на пришвидшення продажу озброєнь іноземним покупцям. Указ, який отримав назву "Реформування закордонних оборонних продажів для підвищення швидкості і підзвітності", має на меті "забезпечити передбачувану і надійну доставку американської продукції". Про це повідомляє Breaking Defense, посилаючись на текст наказу, який оприлюднив Білий дім.

"9 квітня президент підписав указ про реформування американської системи зовнішніх оборонних продажів. Цей указ наказує Державному департаменту і Міністерству оборони підвищити швидкість і підзвітність, вживаючи заходів разом з промисловістю для скорочення затримок, підвищення ефективності і посилення здатності союзників швидше отримувати критичні оборонні технології", - йдеться в заяві представника Державного департаменту.

Зазначається, що наказ з'явився після багаторічних зусиль, які спрямовані на реформування складного процесу продажу зброї іноземним покупцям.

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"На тлі війни в Україні і зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні 2024 рік виявився рекордним роком для продажу американських озброєнь, коли загальний обсяг замовлень перевищив 100 мільярдів доларів - хоча невідомо, чи збережеться ця динаміка, оскільки традиційні американські союзники ставлять під сумнів свої відносини з Вашингтоном", - аналізують у Breaking Defense.

Також наказ спрямований на "скорочення правил і норм", що регулюють операції з озброєннями. До прикладу, шляхом "переоцінки" обмежень на товари категорії I в межах багатостороннього "Режиму контролю за ракетними технологіями". Крім того, указ доручає державним секретарям та міністрам оборони складати та кожного року оновлювати "список пріоритетних партнерів для передачі звичайних озброєнь", а також "пріоритетні кінцеві товари".

Водночас міністри мають також оновлювати перелік товарів оборонного призначення, які можуть бути куплені лише за процедурою FMS (процедура FMS починається з того, що міжнародний партнер проводить аналіз загроз, виходячи з цілей своєї національної безпеки. Під час цієї оцінки міжнародний партнер, як правило, розглядає матеріальні і нематеріальні рішення для усунення недоліків місії - УНІАН).

"Директива Білого дому передбачає й інші зміни, які, ймовірно, будуть схвалені промисловістю, такі як створення метрик підзвітності, закладання експортних можливостей на ранній стадії розробки програми і навіть створення електронної системи, яка може "відстежувати усі запити на отримання експортних ліцензій ДКС і поточні зусилля FMS протягом усього життєвого циклу справи"", - додають у матеріалі.

Своєю чергою наказ закликає до "посилення розподілу тягаря між членами Альянсу", до прикладу, шляхом покриття витрат на виробництво та посилення спроможності членів НАТО "досягати цілей у сфері сил і засобів самостійно, без постійної підтримки з боку Сполучених Штатів".

Водночас після оприлюднення такого указу деякі представники промисловості схвально відгукнулися про нього.

"Ми раді бачити, що президент Трамп робить ці довгоочікувані кроки в напрямку реформування процесу FMS, а також зусилля, спрямовані на залучення індустрії до вирішення цих важливих питань. Існує безліч питань, які його адміністрація може вирішити швидко, і цей президент, схоже, рухається саме в цьому напрямку", - заявила віце-президент зі зв'язків з урядом компанії General Atomics Aeronautical Systems Нікола Джонсон.

Президент і головний виконавчий директор торгової групи Асоціації аерокосмічної промисловості Ерік Фаннінг наголосив:

"Сьогоднішній указ про перегляд системи оборонних продажів є довгоочікуваним кроком, оскільки американська промисловість продовжує підтримувати зовнішньополітичні цілі нашої країни, забезпечувати найкращі можливості і створювати високооплачувані робочі місця тут, вдома".

Допомога США для України - останні новини

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що наразі військова допомога США для України значно зменшилась, тому він проаналізував, чи може Європа перекрити цю допомогу для нашої держави. За його словами, для того, аби Україна змогла розраховувати на власні сили з точки зору виробничих потужностей, потрібно напружити всі сфери цієї діяльності.

Водночас видання The New York Times розкрило масштаб та головні моменти таємної співпраці між США та Україною. За словами журналістів, участь США у війні була набагато глибшою, ніж вважалося раніше.

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