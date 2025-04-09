За словами головнокомандувача, наразі допомога від США для України зменшилась.

У війні проти РФ підтримка партнерів має вирішальну роль, особливо, коли Україні допомагали США. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua.

"Зараз допомога з боку Сполучених Штатів зменшилась. І основна допомога йде від наших партнерів у Європі. Але ж ми повинні розраховувати й на власні сили. І ми маємо успіхи у виробництві артилерії. Доволі суттєві успіхи у РЕБі. Ми прогресуємо - вже партнери вивчають наш досвід. БпЛА, знову ж таки. Стільки моделей, типів різних БпЛА, які вражають противника і на тактичному, і на оперативному, і на стратегічному рівні", - підкреслив він.

Коли у Сирського запитали, чи впорається Україна з іншими партнерами, якщо підтримка США повністю зупиниться, він відповів:

Відео дня

"Так, звичайно. Підтримка партнерів обов'язкова, але ж нам треба розраховувати на власні сили".

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для того, аби Україна змогла розраховувати на власні сили з точки зору виробничих потужностей, потрібно напружити всі сфери цієї діяльності.

"За моїми оцінками, цей процес протягом останнього року дуже швидко просунувся вперед. Я думаю, що цей рік також дасть нам значний поштовх, тому що ми, в принципі, увійшли в такий, скажімо, форсажний режим роботи. І сама обстановка вимагає напруження всіх наших сил. Всі це розуміють", - сказав Сирський.

За словами генерала, якщо говорити про співвідношення кількості боєприпасів в ЗСУ та ворожої армії на фронті, то у ворога вона значно зменшилась.

"Можна сказати про те, що ми провели серію дуже вдалих ударів в рамках операції deepstrike (удари по противнику на його території. - С.К.). Якщо ви пам'ятаєте, ми уразили декілька арсеналів. І після цього цифра використаних артилерійських снарядів у противника на добу зменшилась майже вдвічі. Щоденно вони витрачали близько 40 і більше тисяч боєприпасів. А після наших ударів цифра різко змінилася і коливається на рівні 23, зараз трохи поповзла вгору - на рівні 27-28 тисяч", - пояснив головнокомандувач.

Він вважає, що таке зростання кількості боєприпасів у ворога може бути пов'язане з допомогою від Північної Кореї або Ірану, а також з нарощенням темпів власного виробництва.

Також у Сирського запитали, чи зменшить розвиток високотехнологічних систем потребу у мобілізації, на що він відповів:

"По-перше, це дійсно один з основних напрямків нашої роботи. Ми створили вперше у світі безплотні сили. Росія повторює наш досвід - теж наприкінці минулого року оголосила про створення власних безпілотних сил і активно зараз нарощує, масштабує частини".

Генерал зауважив, що у цьому напрямку Україна продовжує розширюватися, збільшувати кількість, масштаби та можливості в межах deepstrike. Йдеться про дальнє ураження, де ЗСУ вдалося вже перейти цифру у 1700 кілометрів.

"З іншого боку, всі наші бригади також збільшують безпілотну складову. Цей проєкт охоплює вже десятки бригад, тим самим ми бережемо життя солдатів. Підвищуємо технічну складову і за рахунок цього зможемо зменшити безпосередню участь наших військовослужбовців у бойових діях", - запевнив він.

Він додав, що по інших напрямках щодо виготовлення зброї, такої як міни та снаряди, також є зростання.

"Не може бути збільшення виробництва дронів без збільшення кількості боєприпасів. Це процес, взаємопов'язаний між собою", - наголосив головком.

Військова допомога для України - останні новини

Як писав УНІАН, Німеччина схвалила 3 мільярди євро на оборону України. Ці гроші йдуть додатково до раніше вже запланованої допомоги. Також на 2026-2029 роки було виділено додаткові асигнування на загальну суму у 8,25 мільярда євро.

Крім того, Бельгія анонсувала масштабний пакет допомоги Україні. За словами прем’єр-міністра країни, Бельгія виділяє на 2025 рік 1 млрд євро на підтримку нашої держави.

Вас також можуть зацікавити новини: