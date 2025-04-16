Зазначається, що американський президент вважав, що підтримка Зеленського з боку Європи є недоречною.

Перший візит президента України Володимира Зеленського у Білий дім за каденції Дональда Трампа завершився публічним скандалом. Український лідер вирушив у Велику Британію, а президент США розлючено спостерігав, як Європа "обіймає" Зеленського.

Як йдеться у матеріалі Politico "Нерозказана історія про те, як Трамп шокував Європу за кілька днів", зазначається, що новина про візит Зеленського до Трампа була багатообіцяючою.

Напередодні стало відомо, що Україна та США "узгодили текст" угоди щодо корисних копалин. З'явилася надія, що Володимир Зеленський підпише її у Вашингтоні.

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Зібравшись у дорогу, команда Зеленського була сповнена ентузіазму, розповідаючи парламентарям і журналістам, що це - значний прорив.

Високопоставлений український чиновник у Брюсселі давав інтерв'ю Politico, коли перервався на важливий дзвінок. Повернувшись, він зізнався журналісту, що Зеленський летить до Вашингтона, а потім вирушає в Лондон. Він сказав:

"Це перемога - він зустрічається з Трампом раніше, ніж Путін".

Очікувалося, що Зеленський підпише угоду, включить до неї згадки про гарантії безпеки, а потім представить її європейським партнерам у Лондоні. Однак саме питання гарантій стало спірним. Після майже 40 хвилин спокійної розмови в Овальному кабінеті із Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, позиція Зеленського призвела до напруженої сцени.

"Це дуже погано"

"На дуже людському рівні це показує, що немає нічого святого", - сказав один з високопоставлених дипломатів у Парижі, коментуючи сварку Трампа і Зеленського.

Ввечері п'ятниці, коли новина про скандал у Білому домі облетіла Європу, британські чиновники, які вже були вдома, почали отримувати тривожні повідомлення. Один з них сказав:

"Було багато трафіку WhatsApp. Усі тільки-но зібралися відпочити, а тут - до біса, це дуже погано".

Макрон, що тоді перебував у Португалії, дізнався про скандал під час телеінтерв’ю. Після завершення ефіру він негайно переглянув новини, сів у літак до Парижа і подзвонив Зеленському просто з борту.

Німецький політик Фрідріх Мерц також миттєво відреагував - йому надіслали кадри з подій, коли він повертався до Зауерланда. Він одразу зробив кілька дзвінків і опублікував пост підтримки Зеленського.

Три дні по тому Мерц повідомив керівництво ХДС про масштабні зрушення: послаблення боргового обмеження й створення фонду на 500 мільярдів євро для оборони та стимулювання економіки.

Девід Леммі, британський міністр закордонних справ, повернувся з Вашингтона задоволений результатами переговорів із Марко Рубіо. Проте новини з Овального кабінету швидко затьмарили весь день.

Прем'єр Кір Стармер уникнув публічних коментарів, але вже через кілька годин після скандалу зателефонував і Трампу, і Зеленському.

Наступного дня Зеленський прибув до Лондона, де його на порозі Даунінг-стріт зустрів Стармер. Прем'єр тепло обійняв українського лідера.

Саміт у Лондоні Стармер використав для того, щоб згуртувати європейські країни навколо ініціативи щодо мирного плану, який вони разом із Макроном мали представити Трампу.

Зеленський з саміту вирушив на зустріч із королем Карлом III - жест, що мав неабияке політичне значення. Всі знають, що Трамп дуже любить родину британських монархів, але їхній саміт все ще готують. "Люди це точно бачили", - сказав американський чиновник.

Кажуть, Трамп був розлючений: не лише через королівський візит, а й через Європу, яка "міцно обіймала" Зеленського. Сам Трамп вважав демонстрацію цієї підтримки недоречною.

У неділю ввечері український президент провів 72-хвилинне інтерв’ю в лондонському аеропорту Станстед. У ньому він заявив, що до мирної угоди ще "дуже, дуже далеко". Цей виступ, на думку деяких чиновників, став останньою краплею - через добу Трамп призупинив військову допомогу Україні.

Все ще на межі

Минуло кілька тижнів, проте дипломати з Парижа, Лондона й Берліна досі намагаються залагодити відносини між Трампом і Зеленським.

Поки Стармер координував зусилля з обома лідерами, французькі дипломати займались підготовкою листа-примирення від Зеленського до Трампа. Видання пише:

"Відносини між американським президентом і його українським колегою досі на межі".

Попри погоджене 30-денне припинення вогню, його виконання було під питанням.

Україна зникла з перших шпальт, адже увагу Трампа відвернула його нова "одержимість", - мита. Проте конфлікт, що розгорівся в лютому, залишив по собі глибокі рани.

Сварка в Овальному кабінеті - це потрібно знати

Візит Зеленського до Білого дому став історичним дипломатичним провалом, оскільки на саміті з високими ставками Трамп і Венс публічно дорікнули йому, що він "недостатньо вдячний" за підтримку США, "не має сильних карт" і "грає з Третьою світовою війною".

На зустрічі Зеленський відповів, що прийшов не грати в карти — і сказав, що лише дипломатія Путіна не припинить війну.

Пізніше Трамп визнав, що суперечка була тактикою тиску на Україну, щоб вона "вчинила правильно", погодившись на припинення вогню. "Ви повинні побачити короткий огляд Овального кабінету, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди. Ми хочемо добитися припинення вогню, а потім мирної угоди", - сказав Трамп.

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