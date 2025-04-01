Він "чув", що Київ нібито хоче обміняти підписання угоди на членство в НАТО.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вірить у виконання кремлівським правителем Путіним угоди про припинення вогню в Україні.

Під час виступу в Овальному кабінеті політик сказав, що не хоче запроваджувати вторинні мита на російську нафту, однак зробить це, якщо Путін "не виконуватиме свою роботу". "Я хочу бути впевненим, що він доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить", - додав він.

Також Трамп вважає, що президент Володимир Зеленський намагається переглянути умови угоди про корисні копалини. За його словами, Київ нібито хоче обміняти підписання документу на вступ до Північноатлантичного Альянсу, однак членство України в НАТО ніколи не обговорювалося на перемовинах:

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"Ми уклали угоду щодо рідкоземельних елементів - все було зроблено. І я почув через вас - я ще не говорив з ними, але через вас я почув, що вони тепер кажуть: "Ну, я піду на цю угоду, тільки якщо ми станемо членами НАТО", або щось на кшталт цього".

Угода про корисні копалини

Як відомо, ​в Україні висловлювали низку застережень щодо запропонованої угоди зі Сполученими Штатами Америки про співпрацю у сфері видобутку корисних копалин.

Зокрема, документ передбачає, що американська військова допомога вважається боргом. Президент Зеленський вже заявив, що Київ не визнаватиме це.

Також ЗМІ повідомляли, що Україна проситиме Америку внести зміни до угоди, оскільки вона може нашкодити її членству в Європейському Союзі. Не виключено, що Трамп міг говорити про цю новину, переплутавши вступ країни до НАТО і ЄС.

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