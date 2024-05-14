Йдеться про візит лідера України до Іспанії.

Президент України Володимир Зеленський їде говорити про Україну з королем Іспанії. Про це йдеться у заяві Королівського палацу від 14 травня, наголошує Reuters.

Повідомляється, що Зеленський планує відвідати Мадрид заради зустрічі з Філіпом VI 17 травня. У повідомленні палацу йдеться:

"Монарх влаштує прийом для Зеленського о 12:30 за місцевим часом (13:30 за українським - УНІАН), а через годину дасть обід на його честь". Відео дня

Іспанський уряд поки що не надав жодних подробиць щодо візиту з міркувань безпеки, стверджує ЗМІ. Водночас очікується, що в Іспанії Зеленський підпише двосторонню угоду про співпрацю в галузі безпеки з прем'єр-міністром іспанського уряду Педро Санчесом, пише Reuters.

Видання нагадує, що як і інші країни Європейського Союзу, Іспанія взяла на себе зобов'язання підтримати Україну фінансовою та військовою допомогою після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Також ЗМІ зауважує, що візит Зеленського до Іспанії якраз припадає на час, коли Україна чекає від ЄС нових рішень щодо довгострокової підтримки. Зокрема, у питанні надання більшої кількості зброї та за іншими темами, про які йшлося в рамках Спільної декларації про підтримку України (йдеться про декларацію щодо гарантій безпеки, яку країни G7 погодили у липні 2023 року.

Безпекова угода з Іспанією - що відомо

Напередодні стало відомо про плани Зеленського поїхати до Іспанії, щоб підписати з країною безпекову угоду. Про це писав El Pais, стверджуючи, що у Зеленського запланована зустріч із Санчесом. Однак тоді ЗМІ не називали конкретної дати візиту гаранта України.

ЗМІ повідомляли, що Україна розпочала переговори щодо підписання угоди з Іспанією ще на початку березня 2024 року. El Pais заявляв, що Україна хоче підписати таку ж угоду як і ті, що Київ вже погодив з Італією, Німеччиною, Данією, Францією, Британією та Канадою.

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