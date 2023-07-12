Країни G7 започатковують процес переговорів з Україною про визначення довгострокових безпекових зобов'язань для неї.

Лідери країн "Великої сімки" (G7, Японії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції і Італії) погодили декларацію безпекової підтримки України. До неї можуть приєднатися усі країни, які бажають взяти зобов'язання щодо надання гарантій безпеки Києву.

Як передає кореспондент УНІАН, про спільну декларацію лідерів країн G7 про підтримку України оголосив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він зауважив, що лідери погодились, що "односторонні спроби змінити статус-кво силою або через примус неприйнятні будь-де у світі".

"Декларація буде відкрита для будь-якої країни, яка поділяє намір підтримати Україну. Сподіваюсь, що багато країн вирішать долучитись. G7 продовжить виступати на стороні України і ніколи не ухилятися від солідарності", - наголосив Кісіда.

Своєю чергою, президент США Джо Байден сказав, що щойно завершилося перше засідання Ради Україна-НАТО.

"Усі союзники погодились, що майбутнє України з НАТО", - сказав Байден і додав, що це нікого не має дивувати.

Також американський лідер підтвердив, що усі союзники вирішили "усунути вимоги виконання плану дій щодо членства для України і створити шлях до членства в НАТО, коли Україна продовжуватиме досягати прогресу у втіленні необхідних реформ".

Байден додав, що не чекаючи завершення цього процесу, лідери G7 беруть довгострокові зобов'язання для безпеки України. Зокрема, спільно з Зеленським були обговорені гарантії, які можна надати вже зараз.

"Сьогодні ми беремо довготермінові зобов'язання, підкріпленні розумінням, що в даний час ми забезпечимо безпеку для потреб України і проти будь-якої агресії, яка може відбутися", - наголосив Байден.

У цьому зв'язку, президент США підкреслив, що лідери G7 започатковують спільну декларацію підтримки України, у якій чітко наголошується, що підтримка буде довгостроковою.

"Це започатковує процес, завдяки якому кожна з наших держав та будь-які інші країни, які бажають брати участь, будуть вести переговори про довгострокові двосторонні безпекові зобов'язання з Україною", - наголосив Байден.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що декларація підтримки України - це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великобританії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.

Він зазначив, що це важлива перемога України на шляху до НАТО. За словами Єрмака, декларація враховує як потреби України, так і можливості союзників.

"Ключовою тезою декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО", - наголосив очільник ОП.

За його словами, схвалені гарантії безпеки включають заходи з допомоги Україні у захисті та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки.

Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

Також декларацією передбачені заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Країни-гаранти також мають підтримувати Україну у притягненні РФ до відповідальності за агресію та здійснювати економічні та юридичні кроки для покарання Росії та збільшення її витрат на війну.

Йдеться про подальше посилення санкцій, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.

"Важливий пункт гарантій - подальша підтримка демократичного розвитку України", - підкреслив Єрмак.

Він нагадав, що сама декларація є рамковим документом, а згодом Україна укладатиме двосторонні безпекові угоди з окремими країнами-гарантами. Крім того, документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки.

Керівник ОП також зауважив, що гарантії безпеки діятимуть до вступу України в НАТО.

Гарантії безпеки для України

11 липня стало відомо, що країни G7 запропонують Україні окремі гарантії безпеки. Ці гарантії стануть частиною зусиль щодо підтримки України, поки вона не є членом НАТО. Союзники Києва також сприятимуть взаємодії між можливостями України та НАТО. Вони підтримуватимуть розвиток оборонної промисловості країни, навчатимуть її війська, обмінюватимуться розвідданими та зміцнюватимуть кіберзахист.

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