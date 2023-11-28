Видання склало списки найавторитетніших діячів Європи у трьох категоріях.

Президент України Володимир Зеленський переміг у номінації "Мрійники" серед найбільш впливових діячів Європи за версією авторитетного видання Politico. Українського лідера назвали "марафонцем".

Про це стало відомо під час трансляції заходу, де й оголошують найбільш впливових діячів Європи. Зазначимо, що на друге місце в категорії "Мрійники" видання поставило російського політика Олексія Навального. Також у ній опинилися президент Черхії Петр Павел, президент Європейського парламенту Роберта Мецола та інші діячі.

"Вінстон Черчилль. Мартін Лютер Кінг молодший. Нельсон Мандела. Час від часу з’являється лідер, який одноосібно змінює хід історії, але не силою своєї армії чи економіки, а силою своїх слів. Таким лідером є Президент України Володимир Зеленський", – наголосило видання.

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Представник України є і в номінації "Діячі" – четверте місце посів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Також у цій категорії присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон і Туреччини – Реджеп Таїп Ердоган. Діячем року стала премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

До категорії "Руйнівники" потрапили премʼєр Угорщини Орбан і міністерка закордонних справ Німеччини Бербок. Очолила список голова російського Центробанку Ельвіра Набіулліна.

Зазначимо, що у 2022 році газета назвала президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи.

Рейтинг Politico: це варто знати

До рейтингу найбільш впливових діячів Європи, окрім Зеленського, потрапив ще один представник українського політикуму. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак увійшов до топ-5 діячів, посівши 4-ту позицію в рейтингу.

Видання зазначило, що в певних колах Єрмак відомий як "зелений кардинал Києва". Причина не лише в тому, що він очолює ОП, а й – як це не дивно – у тому, що на офіційних фотосесіях він зʼявляється в одязі кольору хакі.

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